Entraron a una tienda, se llevaron ropa y terminaron detenidos tras atacar a la dueña con un cuchillo

Una tarde que comenzó con una recorrida policial terminó con dos personas detenidas, un cuchillo secuestrado y prendas presuntamente robadas recuperadas . El hecho ocurrió en calle Corrientes, entre Tucumán y General Acha, luego de que un llamado al CISEM alertara sobre una pelea en plena vía pública.

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El procedimiento se inició alrededor de las 13 horas cuando efectivos que realizaban recorridas por la zona fueron comisionados ante la advertencia de que varias personas se estarían agrediendo. Al llegar, los uniformados encontraron a un hombre y una mujer golpeando a otra mujer .

Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar. Sin embargo, fueron alcanzados a pocos metros del lugar. Según el reporte policial, durante la aprehensión arrojaron golpes de puño y patadas contra los efectivos , aunque ninguno de los policías resultó lesionado.

Los sospechosos fueron identificados como Lucas Daniel Montaño, de 36 años, y Tania Mailén Guardia, de 21 .

Una vez controlada la situación, los policías entrevistaron a la mujer que estaba siendo agredida, quien relató que momentos antes la pareja había ingresado a su tienda de ropa para consultar precios.

Según su denuncia, ambos se retiraron del comercio sin realizar ninguna compra. Poco después, la mujer advirtió que faltaban dos camisetas y dos perchas.

Al intentar reclamarles, siempre de acuerdo con el relato incorporado al procedimiento, la situación se tornó violenta. La comerciante aseguró que Montaño habría exhibido un cuchillo y la habría amenazado de muerte, mientras que Guardia presuntamente la golpeó utilizando un tramo de cable.

La intervención policial permitió además recuperar los elementos que la comerciante reconoció como propios.

Un cuchillo y las prendas, secuestrados

Durante el palpado de seguridad realizado a los sospechosos, los efectivos encontraron en poder del hombre un cuchillo tipo Tramontina, con filo y punta y mango de madera.

En tanto, dentro de una mochila que llevaba la mujer encontraron dos camisetas y las perchas, elementos que fueron reconocidos por la propietaria del comercio.

Con estos elementos como evidencia, los efectivos procedieron a la aprehensión de ambos sospechosos.

La comerciante manifestó su intención de realizar la denuncia. Ante esta situación, los policías establecieron comunicación con el sistema acusatorio y posteriormente se hizo presente el fiscal Andrés Cerutti, quien fue interiorizado sobre lo ocurrido y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

De esta manera, Montaño y Guardia quedaron vinculados a la investigación por el hecho ocurrido en la zona de calle Corrientes, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales de cada uno.