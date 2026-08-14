    • 14 de agosto de 2026 - 08:49

    Murió Federico Falcón en un accidente con su moto: lo atropelló un camión

    Tenía 39 años y viajaba solo en la moto.

    Murió Federico Falcón en un accidente con su moto: lo atropelló un camión

    Murió Federico Falcón en un accidente con su moto: lo atropelló un camión

    Foto:

    Un motociclista de 39 años murió esta tarde tras protagonizar un siniestro vial con un camión de patente brasileña sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 790, en jurisdicción de San José, en Misiones.

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    El hecho se registró alrededor de las 18 horas de este jueves. Por causas que son materia de investigación, un camión Scania R450 con acoplado, conducido por un ciudadano brasileño de 37 años, colisionó con una motocicleta IMSA sin dominio colocado.

    De acuerdo con las primeras averiguaciones, el transporte de cargas circulaba en sentido San José-Corrientes, mientras que el motociclista, identificado como Federico Fernando Falcón, de 39 años, habría ingresado a la ruta desde el barrio Pindapoy cuando se produjo el impacto.

    Personal médico que acudió al lugar examinó al motociclista y constató que ya se encontraba sin signos vitales.

    Efectivos policiales trabajan en el lugar y se realizan las pericias correspondientes para establecer la mecánica y las circunstancias del siniestro.

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