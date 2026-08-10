    • 10 de agosto de 2026 - 20:14

    Murió mientras practicaba kitesurf en una laguna de Santa Fe: su novia grabó el momento de la tragedia

    La víctima fue identificada como Fernando Cappi, de 32 años. Su cuerpo fue encontrado a 15 kilómetros de donde había sido visto por última vez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 32 años murió en un accidente mientras practicaba kitesurf en una laguna de Santa Fe. El último salto quedó registrado por su novia, que se encontraba en la costa y filmó el momento de la trágica maniobra.

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    El accidente ocurrió el jueves pasado en la zona del paraje El Chaquito, a pocos minutos de la ciudad de Santa Fe. La víctima fue identificada como Fernando Cappi.

    “¿Dónde estás gordito? No te veo”, expresó desesperada su novia, la exatleta Karina Moya, mientras capturaba el momento desde la orilla. En las imágenes se observa cómo Cappi hace la maniobra antes de desaparecer de su vista. Luego, al advertir que algo había salido mal, la mujer lanzó un insulto.

    El video que grabó la novia

    Tras el accidente, personal de la Prefectura Naval Argentina inició un operativo para localizar al hombre y recorrió distintos sectores de la laguna y sus canales.

    Según informaron medios locales, Cappi llevaba casco amarillo, chaleco salvavidas y el resto de los elementos de seguridad habituales para practicar kitesurf.

    Cómo fue el hallazgo del cuerpo

    Finalmente, el cuerpo de Cappi fue encontrado el viernes alrededor de las 13, unas 20 horas después del accidente y a unos 15 kilómetros del lugar donde su novia lo había visto por última vez.

    Los agentes de Prefectura lo localizaron en el canal de derivación Sur, frente al Club Náutico El Quillá, en la intersección con el canal de acceso al río Paraná.

    La embarcación GS-54 de la Prefectura Naval Argentina, al mando del ayudante de segunda Maximiliano Leguizamón, fue la que encontró el cuerpo junto a un camalote. Cappi todavía llevaba parte del equipamiento que utilizaba para practicar el deporte y las botas permanecían sujetas a la tabla de kitesurf.

    Intervino la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Laura Urquiza, quien ordenó la presencia de peritos y del médico policial para realizar las actuaciones correspondientes. También trabajaron en el lugar autoridades de la Jefatura y Subjefatura de Orden Público.

    De acuerdo a lo que informó Clarín, el resultado de la autopsia determinó que el hombre murió por “asfixia por ahogamiento”.

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