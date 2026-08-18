El caso continúa bajo investigación. Los detalles de lo que se sabe hasta ahora.

De qué murió la actriz Hayden Panettiere: la inquietante revelación de la autopsia

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La reciente muerte de la actriz Hayden Panettiere a sus 36 años continúa bajo investigación y, en las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia. En medio de sospechas que apuntan a su pareja, Brian Hickerson, la autopsia descartó una de las principales hipótesis sobre su fallecimiento.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la protagonista de Nashville fue encontrada inconsciente en un departamento a nombre de su novio, en una residencia ubicada en Judson Mill Lofts, sobre Easley Bridge Road, en Greenville.

Panettiere y Hickerson habían viajado desde Los Ángeles a Carolina del Sur el pasado sábado.

La muerte de la actriz se produjo este domingo a la madrugada, luego de que efectivos policiales acudieran a la vivienda e intentaran reanimarla tras un aparente paro cardíaco.

¿Qué dice la autopsia? De acuerdo con la información de la Oficina del Forense del condado de Greenville, la autopsia no encontró signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte de Panettiere.