    • 20 de agosto de 2026 - 08:49

    Pintaron de negro una moto robada para ocultarla, pero la descubrieron en un control

    Una joven de 20 años circulaba sin patente ni documentación en una Appia Brezza. La Policía detectó que debajo de la pintura negra aparecía el color original del rodado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una joven de 20 años fue interceptada por efectivos de la Policía Caminera D-7 mientras circulaba en una motocicleta sin patente y sin documentación. El control permitió descubrir que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente y que había sido repintado de negro para ocultar su verdadera apariencia.

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    El procedimiento se realizó el martes, cuando personal de la Policía Caminera D-7 detuvo la marcha de una Appia Brezza que era conducida por una joven de apellido Fernández. Al solicitarle la documentación correspondiente, la conductora manifestó que no contaba con los papeles del vehículo. Además, la motocicleta circulaba sin patente, por lo que los efectivos decidieron realizar una consulta sobre el dominio utilizando el número de cuadro.

    La respuesta de la sala de control confirmó las sospechas: la moto tenía un pedido de secuestro activo desde el 27 de junio de 2026, solicitado por la Comisaría 24°. Pero hubo otro detalle que resultó determinante. En los registros policiales, la motocicleta figuraba como bordó, mientras que la unidad interceptada estaba completamente pintada de negro.

    Durante la inspección, los efectivos observaron que la pintura negra era reciente y que, debajo de ella, comenzaba a aparecer el color bordó original de la motocicleta. Ante esta situación, y con conocimiento del Auxiliar Fiscal, se ordenó el secuestro inmediato del rodado y se inició la correspondiente cadena de custodia.

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