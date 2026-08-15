    • 15 de agosto de 2026 - 12:57

    Incautaron en pleno centro una moto con pedido de captura desde hacía 10 años

    La motocicleta tenía una patente apócrifa y registraba un pedido de secuestro por hurto calificado desde mayo de 2016. Su conductor fue identificado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un control preventivo realizado este jueves en pleno centro de Capital permitió detectar una motocicleta que circulaba con una patente apócrifa y que tenía un pedido de secuestro vigente desde 2016 por una causa de hurto calificado.

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    El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección D-7 en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Tucumán, donde los efectivos interceptaron una Zanella 200 cc de color negro.

    La moto era conducida por un hombre de 27 años, de apellido Aballay, con domicilio en Chimbas. Durante el control, el motociclista presentó la cédula del vehículo y su licencia de conducir.

    Sin embargo, al verificar las características del rodado, los policías detectaron que la placa de dominio era apócrifa. Ante esta situación, los efectivos ingresaron los números de motor y cuadro al Sistema Nacional para comprobar la procedencia de la motocicleta.

    Tenía un pedido de secuestro desde 2016

    La consulta arrojó que el vehículo registraba un pedido de secuestro desde el 17 de mayo de 2016, en el marco de una investigación por hurto calificado. La solicitud había sido emitida por la Comisaría 26°.

    Ante esta situación, la motocicleta fue inmediatamente secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su procedencia.

    Además, los efectivos labraron actas de infracción debido a que el conductor no contaba con el seguro obligatorio y el rodado tampoco cumplía con las medidas de seguridad exigidas para circular.

    El procedimiento permitió recuperar un vehículo que llevaba más de una década con pedido de secuestro y que, pese a esa situación, circulaba por una de las zonas más transitadas de la ciudad.

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