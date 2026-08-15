Secuestraron una pistola 9 mm durante un allanamiento por una denuncia de amenaza

Un allanamiento realizado en una vivienda de Santa Lucía terminó con el secuestro de una pistola calibre 9 mm y 17 cartuchos , en el marco de una investigación iniciada por una denuncia de amenazas con un arma de fuego ocurrida en Capital.

Detuvieron a un hombre con una pistola adulterada, municiones y cocaína en Chimbas

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la UFI Genérica en un domicilio ubicado sobre calle San Juan Norte . Allí los efectivos entrevistaron a una mujer de 54 años, esposa del hombre investigado, de 62, quien no se encontraba en la vivienda al momento del operativo.

La mujer autorizó el ingreso del personal policial para realizar la requisa. Durante el procedimiento se presentó otro hombre, quien entregó voluntariamente una caja metálica con clave numérica y llave .

En el interior encontraron una pistola marca Magnum calibre 9x19 mm , junto con un cargador y 17 municiones del mismo calibre . Todo el material fue secuestrado y se notificó a los moradores sobre las medidas cautelares ordenadas por la Justicia.

La causa comenzó el 25 de julio , alrededor de las 19, tras un episodio ocurrido en inmediaciones de avenida Ignacio de la Roza y avenida de Circunvalación , en Capital.

Según la denuncia, un hombre circulaba en motocicleta junto a su hija cuando tuvo un altercado con el conductor de una Toyota Hilux. La discusión se habría originado por una supuesta maniobra imprudente.

En medio del enfrentamiento, el acusado habría extraído de entre sus prendas un arma de fuego tipo pistola y apuntado contra el denunciante. Luego se retiró del lugar para evitar que la situación pasara a mayores.

A partir de la denuncia, personal de la Brigada de la UFI Genérica logró identificar al sospechoso y reunir elementos que permitieron solicitar una medida de allanamiento.

Con la orden judicial, los investigadores llegaron hasta el domicilio de Santa Lucía y concretaron el operativo que terminó con el secuestro del arma y las municiones, elementos que ahora serán incorporados a la investigación para determinar si fueron utilizados en el episodio denunciado.