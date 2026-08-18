    • 18 de agosto de 2026 - 19:35

    Escándalo en Tucumán: esperaban una nena, les entregaron un varón y la Justicia ordenó pruebas de ADN a cinco recién nacidos

    Una pareja denunció que en un hospital público de Tucumán les entregaron un varón a pesar de que esperaban una nena.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un impactante y confuso episodio sacude a la provincia de Tucumán. Una pareja denunció que, tras someterse a una cesárea de urgencia en un hospital público, les entregaron un bebé varón cuando durante todo el embarazo los estudios médicos indicaban que esperaban una niña. Ante la sospecha de un intercambio, la Justicia intervino de oficio y ordenó estudios genéticos a cinco recién nacidos.

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    Cómo se descubrió la confusión

    El hecho ocurrió en el Hospital Regional de Concepción “Miguel Belascuain”. La madre, de 23 años, debió ser sometida a una intervención quirúrgica imprevista debido a un cuadro de bradicardia fetal que ponía en riesgo la vida del bebé. Por la velocidad y el riesgo de la situación, el recién nacido fue derivado de inmediato a Neonatología sin que en el quirófano se registrara formalmente su sexo.

    Horas más tarde, el personal del centro de salud entregó el bebé a los flamantes padres en su habitación. La criatura estaba vestida con ropa rosa y tenía aritos colocados, detalles que coincidían plenamente con los diagnósticos ecográficos previos que preveían la llegada de una nena.

    Sin embargo, el asombro y la preocupación llegaron poco después, al momento de cambiarle el primer pañal y constatar que se trataba de un varón. Inmediatamente, la familia dio aviso a las autoridades y radicó la denuncia formal.

    La investigación judicial y los testeos genéticos

    La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción tomó el caso para esclarecer el hecho. Como en esa misma franja horaria se produjeron un total de cinco partos en la institución, el fiscal a cargo ordenó realizar pruebas de ADN a todos los bebés nacidos ese día para confirmar o descartar una confusión en el área de maternidad.

    Las muestras fueron tomadas bajo estricta cadena de custodia y supervisión policial por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), contando con la colaboración voluntaria de las demás familias. Por su parte, las autoridades sanitarias de la provincia abrieron un sumario interno para revisar los protocolos de identificación y determinar eventuales responsabilidades del personal médico.

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