    • 18 de agosto de 2026 - 19:43

    La Bancaria cerró un nuevo aumento y el salario inicial supera los 2,5 millones de pesos

    La Asociación Bancaria acordó una nueva actualización salarial del 2,1% para el mes de julio. Con la incorporación del adicional por participación en las ganancias, el ingreso básico de los trabajadores del sector superó la barrera de los 2,5 millones de pesos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gremio de los trabajadores bancarios cerró un nuevo acuerdo paritario que marca un piso salarial de alto impacto en el mercado laboral argentino. La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, informó una actualización salarial del 2,1% correspondiente al mes de julio, lo que eleva el ingreso inicial de los empleados del sector por encima de los 2.500.000 pesos al sumar la participación en las ganancias.

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    Cómo quedó conformado el nuevo sueldo inicial

    De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el sindicato, la recomposición se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, contemplando tanto los haberes remunerativos como los no remunerativos y los adicionales convencionales.

    Los números oficiales detallan el esquema de la primera categoría:

    • Sueldo básico inicial: $2.463.757,68
    • Participación en las ganancias (ROE): $71.219,54
    • Ingreso total inicial: $2.534.977,22

    Acumulado anual y próximos pasos

    Con esta última actualización, los sueldos del sector bancario acumulan una mejora del 19,3% en los primeros siete meses de 2026, tomando como referencia los haberes de diciembre de 2025.

    Desde la organización gremial destacaron que el objetivo central de este mecanismo automático es salvaguardar el poder adquisitivo frente a la evolución de los precios. Asimismo, se confirmó que el mismo esquema de actualización continuará vigente durante agosto, mientras que las cámaras empresarias y el sindicato acordaron retomar formalmente las negociaciones paritarias en la segunda quincena de septiembre.

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