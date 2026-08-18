    • 18 de agosto de 2026 - 17:44

    Un alfajor catamarqueño fue elegido como el mejor en el Mundial del Alfajor 2026

    Con una innovadora receta artesanal que combina coco, dulce de higo y nuez, el producto de la marca catamarqueña El Rodeo se impuso ante más de 420 muestras de doce países y se alzó con el máximo galardón en la quinta edición del certamen.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La quinta edición del Campeonato Mundial del Alfajor concluyó este fin de semana largo con una consagración histórica para el norte argentino. El máximo galardón de la competencia quedó en manos de la marca El Rodeo, de Catamarca, que se impuso entre más de 420 muestras provenientes de doce países.

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    Participan más de 100 expositores nacionales e internacionales, y un jurado especializado evalúa las creaciones mediante rigurosas catas a ciegas divididas en 19 categorías.

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    Los secretos de la receta campeona

    El producto que cautivó por completo al jurado de especialistas rompió con los moldes tradicionales al fusionar sabores autóctonos y una combinación única de texturas:

    • Tapas: Elaboradas de vainilla.
    • Relleno: Generosas capas de coco en escamas, dulce de higo, trozos de nuez y un toque de dulce de leche.
    • Cobertura: Fino baño glasé que corona una propuesta orientada a resaltar la identidad regional.

    Además de llevarse el título principal como el Mejor Alfajor del Mundo 2026, la creación catamarqueña también se consagró con la medalla de oro en la categoría de Mejor Relleno de Fruta.

    Una competencia federal e internacional

    El certamen, desarrollado en el predio BA Ferial de Costa Salguero (Buenos Aires), convocó a cerca de 50 mil visitantes durante sus tres jornadas. Un jurado compuesto por 25 expertos —entre chefs, ingenieros en alimentos, maestros pasteleros y periodistas— evaluó a ciegas las muestras bajo más de 35 criterios sensoriales.

    Del evento participaron productores de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos, España y México, entre otros países, consolidando una vez más al alfajor como un emblema indiscutido de la repostería que continúa innovando y conquistando paladares a escala global.

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