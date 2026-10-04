El saludo de Javier Milei a Flávio Bolsonaro tras confirmarse el balotaje presidencial en Brasil

Tras confirmarse la definición en segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para enviar un caluroso saludo a Flávio Bolsonaro, consolidando de este modo el fuerte alineamiento político e ideológico que mantiene con el espacio de la derecha conservadora del vecino país.
"Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula", manifestó el mandatario argentino a través de un mensaje público en el que destacó que "la libertad avanza en Brasil" de cara al trascendental balotaje fijado para el próximo 25 de octubre.
Apuesta al vínculo bilateral y rechazo al PT
En la misma línea, Milei enfatizó la importancia estratégica de la relación bilateral y proyectó un escenario de estrecha cooperación futura, señalando que "las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas".
"El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos", agregó el jefe de Estado, reafirmando una sintonía personal y política que se forjó al calor de la afinidad ideológica con la familia Bolsonaro.
Un vínculo marcado por la confrontación con Lula
La relación entre el gobierno argentino y la administración brasileña ha estado históricamente atravesada por tensiones diplomáticas explícitas, motivadas principalmente por el rechazo frontal del Ejecutivo argentino a la figura de Luiz Inácio Lula da Silva. Las críticas públicas de Milei hacia el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) —a quien ha cuestionado en reiteradas oportunidades— han profundizado el cortocircuito político entre ambas cancillerías, un panorama que el oficialismo argentino observa ahora con expectativas de cambio ante el avance del bloque opositor en el gigante sudamericano.