El saludo de Javier Milei a Flávio Bolsonaro tras confirmarse el balotaje presidencial en Brasil

El presidente argentino celebró el desempeño electoral del senador brasileño en los comicios generales y ratificó su sintonía ideológica de cara a la segunda vuelta del próximo 25 de octubre frente a Lula da Silva.

Tras confirmarse la definición en segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para enviar un caluroso saludo a Flávio Bolsonaro, consolidando de este modo el fuerte alineamiento político e ideológico que mantiene con el espacio de la derecha conservadora del vecino país.

"Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula", manifestó el mandatario argentino a través de un mensaje público en el que destacó que "la libertad avanza en Brasil" de cara al trascendental balotaje fijado para el próximo 25 de octubre.

Apuesta al vínculo bilateral y rechazo al PT En la misma línea, Milei enfatizó la importancia estratégica de la relación bilateral y proyectó un escenario de estrecha cooperación futura, señalando que "las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas".

"El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos", agregó el jefe de Estado, reafirmando una sintonía personal y política que se forjó al calor de la afinidad ideológica con la familia Bolsonaro.