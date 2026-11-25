El jefe de Gabinete, Diego Santilli , defendió la gestión del presidente Javier Milei durante su primer informe de gestión en el Senado y aseguró que el mandatario cumplió con su compromiso de poner orden en la Argentina. En un discurso con fuertes definiciones políticas y tono electoral, afirmó que el Gobierno superó los pronósticos de quienes anticipaban una crisis institucional y destacó que “no se cayó a los seis meses y hoy va por la reelección” .

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“Vengo a este recinto a cumplir y rendir cuentas de la marcha del Gobierno del presidente Javier Milei. Sin orden ganaban los delincuentes y el Estado gigantesco que dejaron solo para cobrar más impuestos y generar inflación. Eso se terminó”, expresó al comenzar su exposición.

La sesión informativa fue presidida por Victoria Villarruel y tuvo como objetivo cumplir con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Santilli estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el funcionario de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Durante su presentación, el jefe de ministros realizó un balance de la situación que recibió la administración libertaria y cuestionó los pronósticos que anticipaban que Milei no podría sostener su programa de gobierno.

“Muchos dijeron que si hacía lo que prometía, el gobierno de Milei volaba por los aires. Dijeron que iba a haber un estallido, que no iba a durar seis meses, que le iban a tomar las calles y que si cortaba los intermediarios de los planes le iban a voltear el Gobierno”, recordó.

Y agregó: “Dijeron que este Congreso no le iba a votar nunca una ley. Se equivocaron. Una vez más le erraron en el análisis. No hubo estallido: hubo crecimiento. No se cayó a los seis meses: hoy va por la reelección”.

Santilli insistió en que los argentinos eligieron a Milei para ordenar el país y sostuvo que esa promesa se está cumpliendo. También apuntó contra los piqueteros, el narcotráfico y el tamaño del Estado que, según su mirada, dejó la administración anterior.

“Hace tres años era un país en debacle, en coma farmacológico. Estábamos en el piso y estaba lleno de papelitos de colores”, manifestó, en referencia a la situación económica previa a la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Los números económicos que destacó Santilli

En materia económica, el jefe de Gabinete puso el foco en la reducción de la inflación y la pobreza, además de los resultados fiscales del Gobierno. Según los datos que presentó, la inflación anual pasó del 211% al 30%, mientras que la pobreza descendió del 57% al 32%.

También destacó que la administración libertaria consiguió tres años consecutivos de superávit financiero y aseguró que se redujeron o eliminaron 25 impuestos.

“Son casi cuatro puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos”, afirmó.

En su repaso, Santilli cuestionó el funcionamiento del Estado durante las gestiones anteriores y mencionó las rutas abandonadas, las obras que calificó como fantasmas, los hospitales deteriorados y las escuelas sin clases.

Además, recordó las restricciones para comprar productos en supermercados, las remarcaciones de precios, las dificultades para conseguir combustible, los cortes de luz durante el verano y los problemas de abastecimiento de gas en invierno.

Otro de los puntos que resaltó fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según indicó, se aprobaron 30 proyectos de inversión por casi 80.000 millones de dólares. También destacó que las exportaciones argentinas alcanzaron los 87.000 millones de dólares durante los primeros diez meses del año.

Seguridad: Santilli apuntó contra el kirchnerismo y el conurbano

La seguridad fue otro de los ejes centrales del informe. El funcionario aseguró que durante la gestión de Milei se pasó de más de 9.000 piquetes a cero, que la Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de su historia y que durante este año se realizaron más de 17.000 procedimientos contra el narcotráfico.

En un tramo de mayor confrontación política, Santilli se refirió a la situación del delito en la provincia de Buenos Aires y protagonizó un cruce con el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, luego de que el senador cuestionara sus planteos.

“El que las hace las paga”, expresó el jefe de Gabinete, antes de insistir en que el modelo de seguridad aplicado en Rosario puede replicarse en otros distritos.

“Rosario dejó de ser la capital del narcotráfico. Y si se pudo en Rosario, se puede en cualquier lugar de la Argentina. Se puede en el conurbano. Se puede en cada barrio donde hoy los vecinos viven con rejas y miedo”, sostuvo.

En esa línea, consideró que no se trata de una cuestión de recursos, sino de una decisión política y de priorizar la defensa de las víctimas por encima de los delincuentes.

El mensaje político con el que cerró su exposición

En el tramo final de su presentación, Santilli volvió a respaldar el rumbo del Gobierno y pronosticó que Milei será recordado por haber impulsado un cambio estructural en la Argentina.

“El presidente Milei está cambiando la Argentina para siempre. Y cuando se escriba la historia de estos años, va a ser recordado como el presidente que se animó a ir a la raíz de los problemas y sentó las bases para que la Argentina vuelva a ser una potencia”, afirmó.

Finalmente, cerró su informe con un mensaje de fuerte contenido político: “Esta vez, la Argentina no vuelve para atrás. Esta vez, la Argentina va para adelante”.