El jefe de Gabinete, Diego Santilli , se prepara para afrontar este miércoles, desde las 15, su primera presentación ante el Senado de la Nación. El funcionario deberá responder 1.287 preguntas formuladas por los distintos bloques legislativos y buscará aprovechar la exposición para defender la gestión del gobierno de Javier Milei, con especial énfasis en la situación que recibió la actual administración.

Milei volvió a defender la gestión del oro del Banco Central y cruzó a sus críticos

La presentación tendrá lugar en la Cámara Alta y marcará la primera vez que Santilli concurra al Congreso para cumplir con el informe de gestión desde que asumió como ministro coordinador, el pasado 30 de junio. El funcionario estará acompañado por los vicejefes de Gabinete del Interior, Gustavo Coria , y de Gabinete, Ignacio Devitt , quienes participaron de los preparativos de la exposición.

La obligación está establecida en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que dispone que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada una de las cámaras legislativas para informar sobre la marcha del Gobierno. Sin embargo, durante la gestión de Santilli al frente del área, esa instancia todavía no se había concretado.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Jefatura de Gabinete, los senadores presentaron inicialmente 1.659 consultas, pero luego de un proceso de unificación y revisión, el número definitivo quedó en 1.287 preguntas .

El principal eje de preocupación de los legisladores es la economía, que concentra el 46% del total de las consultas . En segundo lugar aparece el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, con el 18%, mientras que el área de Salud reúne el 11,5%.

Por su parte, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior concentran el 7,6% de las preguntas. El resto se distribuye entre distintas áreas de la administración nacional, como Seguridad, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Culto, el Banco Central y la Secretaría de Transformación del Estado y Desregulación.

Desde el entorno del funcionario anticiparon que el discurso inicial tendrá como ejes la defensa de las medidas implementadas y el contraste con la situación económica e institucional que recibió el Gobierno. La intención es realizar un repaso ministerio por ministerio y presentar el orden como uno de los principales argumentos de la gestión libertaria.

El primer informe de Santilli y la relación con la oposición

La exposición será también el primer desafío parlamentario de Santilli desde su llegada a la Jefatura de Gabinete, luego de la salida de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de la polémica por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La convocatoria se concretó después de un reclamo del bloque justicialista, encabezado por el senador José Mayans, cuyos integrantes habían presentado un proyecto de resolución para exigir la presencia del ministro coordinador en el recinto.

La sesión podría extenderse durante varias horas debido al volumen de consultas y a los planteos que anticipan los distintos espacios de la oposición.

La presentación tendrá lugar, además, en una semana importante para la agenda legislativa del oficialismo. Un día después, el Senado retomará la actividad para debatir la reforma electoral, uno de los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo y en cuya negociación Santilli tendrá un papel central.

El respaldo de Karina Milei y la ausencia del Presidente

Desde que dejó el Ministerio del Interior para asumir como jefe de Gabinete, Santilli consolidó su vínculo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se convirtió en uno de los colaboradores de mayor confianza dentro del oficialismo.

Actualmente, tiene a su cargo buena parte de las conversaciones con los gobernadores aliados para conseguir respaldo a las iniciativas legislativas del Gobierno y avanzar en los acuerdos políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

A diferencia de lo ocurrido durante la última presentación de Adorni, realizada a fines de abril, Javier Milei no tiene previsto asistir al Senado para acompañar a Santilli. Tampoco se espera la presencia del resto de los integrantes del Gabinete nacional.

En aquella oportunidad, la participación del Presidente y de sus ministros había sido interpretada como una señal de respaldo político a Adorni, en medio de los cuestionamientos opositores por su situación judicial. Esta vez, el jefe de Gabinete afrontará su primera rendición de cuentas ante la Cámara Alta sin el acompañamiento del mandatario.