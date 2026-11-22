Las elecciones de 2027 empiezan a tomar forma en los departamentos mineros de San Juan. Iglesia, Calingasta y Jáchal ya tienen dirigentes que comenzaron a posicionarse para disputar las intendencias, en una competencia que promete tener una importancia particular dentro del tablero político provincial.

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La expansión de los proyectos mineros, las regalías y las oportunidades de desarrollo productivo colocan a estos municipios frente a un escenario económico diferente. Quien conduzca sus administraciones tendrá un papel determinante en la relación con las empresas, la distribución de los beneficios de la actividad y la planificación del crecimiento departamental.

Sin embargo, cada distrito tiene su propia particularidad electoral. En Iglesia, el problema central es encontrar al sucesor de Jorge Espejo, quien ya no puede buscar otro mandato consecutivo. En Calingasta, el peronismo enfrenta una disputa interna entre el actual intendente y su antecesor. En Jáchal, en tanto, el oficialismo provincial empieza a mostrar aspirantes para intentar desplazar al justicialismo, que gobierna el departamento desde hace dos décadas.

Iglesia es uno de los departamentos donde la competencia comenzó a mostrar más nombres. La imposibilidad de Jorge Espejo de buscar un nuevo mandato consecutivo obliga al bloquismo a resolver quién será el candidato que intentará conservar la intendencia.

El jefe comunal pretende dejar a alguien de su confianza. En ese esquema aparece Rubén Sosa, su sobrino, quien integra el gabinete municipal. Es la alternativa que impulsa el propio intendente para mantener la continuidad de su gestión.

Pero el escenario tiene otro protagonista con aspiraciones definidas: el diputado provincial Gustavo Deguer. El legislador ya confirmó que quiere ser candidato a intendente por el Partido Bloquista y comenzó a construir su propio armado departamental. Su postulación tiene un componente adicional: es un dirigente orgánico de la fuerza y cuenta con trayectoria dentro de la estructura municipal, donde fue concejal y secretario de Gobierno durante la gestión de Mauro Marinero.

La aparición de Deguer abre una discusión sobre el mecanismo para resolver la candidatura. No necesariamente será una definición sencilla para el partido, especialmente porque Jorge Espejo tiene su propio proyecto de sucesión.

A la disputa se sumó Mauro Marinero, uno de los dirigentes históricos de Iglesia. El exintendente, que ocupó el cargo durante cuatro períodos, manifestó su intención de volver a competir. Aunque por ahora su posicionamiento tiene menor intensidad que el de Deguer, su peso territorial lo convierte en un actor que no puede quedar afuera de las negociaciones. Incluso dejó abierta la posibilidad de trabajar políticamente con el diputado.

Fuera del bloquismo también hay movimientos. En el peronismo aparecen José Domingo Aguilera, presidente de la Junta Departamental del PJ, y el médico Renzo Sancassani, vinculado a Cristian Andino.

La Libertad Avanza también tiene dos nombres en consideración: Enrique Montaño, exconcejal y excandidato a intendente por ADN, y el empresario Tomy Fernández, quien participó de la inauguración de la sede libertaria en el departamento. Sin embargo, a ciencia cierta, los libertarios tienen poco peso en los departamentos.

Por el lado del orreguismo aparece Federico Cordeje, mientras que Hugo Paredes también figura entre las alternativas que circulan. Este último tiene pasado bloquista, aunque en las elecciones anteriores compitió por el espacio provincial después de no encontrar lugar en la lista del partido de la estrella. Actualmente es asesor del vicegobernador Fabián Martín.

En Calingasta, la discusión electoral tiene como principal protagonista al peronismo. El actual intendente, Sebastián Carbajal, transita su primer mandato y ya anticipó su intención de buscar la continuidad en 2027.

Su gestión, sin embargo, no atraviesa un momento sencillo. Los cambios en el Gabinete, las salidas de funcionarios y los conflictos internos marcaron buena parte de su recorrido al frente del municipio. A eso se sumó una disputa política y judicial con su antecesor, Jorge Cipriano Castañeda, quien actualmente ocupa una banca en la Legislatura provincial.

Castañeda también tiene aspiraciones de regresar a la intendencia. La posibilidad de que ambos dirigentes compitan por el mismo cargo abre una interna de difícil resolución, porque los dos tienen pertenencia peronista y representan sectores enfrentados del departamento.

La discusión tiene, además, una dimensión provincial. Carbajal cuenta con el respaldo del diputado nacional Andino, uno de los dirigentes que aparece entre los potenciales candidatos del PJ a la Gobernación. Ese acompañamiento le da al actual intendente un respaldo político importante dentro de la estructura justicialista.

Del otro lado, Castañeda deberá resolver si puede competir dentro del mismo espacio o si busca una alternativa electoral por fuera del partido. La eliminación del sistema de lemas y las reglas que finalmente rijan para 2027 serán determinantes para conocer cómo se resuelve esa disputa.

Pero no son los únicos nombres del peronismo. También aparece Robert Garcés, dos veces intendente de Calingasta, exdiputado provincial y exfuncionario del Ministerio de Infraestructura durante la gestión de Sergio Uñac. Su posible regreso agrega otro competidor a una interna que ya tiene varios protagonistas.

El orreguismo, por su parte, tiene una nómina numerosa, pero todavía sin un liderazgo claramente consolidado. Entre los nombres que circulan están José Rojas, integrante del triunvirato normalizador de la Unión Vecinal de Calingasta; y Patricia Castillo, actual concejal que llegó al cuerpo legislativo acompañando electoralmente a Carbajal y luego se incorporó al espacio de Marcelo Orrego.

En La Libertad Avanza, el nombre que aparece con mayor claridad es el de Adolfo Ibaceta, exintendente y actual presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA). Es una posibilidad. Siempre y cuando no haya alianza con el orreguismo. En ese caso, queda disuelta la postulación

En Jáchal, el panorama tiene una dinámica diferente. El actual intendente peronista, Matías Espejo, está habilitado para buscar un segundo mandato y, por ahora, no aparece un competidor del PJ con la misma centralidad.

Su relación con el exintendente y actual diputado departamental Miguel Vega atravesó momentos de tensión desde el comienzo de la gestión. Sin embargo, la conflictividad política entre ambos bajó en los últimos tiempos y no se observa, por ahora, una ruptura que permita anticipar una nueva candidatura de Vega con la misma intensidad que tuvo en otros momentos.

De todos modos, el legislador sigue siendo un dirigente con estructura y conocimiento territorial. Su nombre aparece entre las alternativas que podrían volver a disputar la conducción municipal.

En el justicialismo también comenzó a moverse Mario Echegaray, reconocido locutor y relator de la Fiesta Nacional de la Tradición. El dirigente manifestó su intención de competir en una interna partidaria y trabaja en la construcción de un espacio propio.

El principal desafío para el PJ será ordenar sus sectores y evitar que las diferencias internas terminen debilitando una candidatura que, en principio, tendría al actual intendente como principal referencia.

Del lado del orreguismo, la construcción electoral comenzó a tomar más volumen. Alfredo Aciar, secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, ya manifestó su intención de competir por la intendencia. El funcionario tiene raíces radicales y trabaja en la construcción de una alternativa para intentar terminar con dos décadas de administraciones justicialistas.

Aciar no está solo. El concejal Felipe Táñez Ruiz también confirmó sus aspiraciones y aseguró que el oficialismo provincial trabaja para consolidar un frente departamental. En ese armado mencionó al bloquismo, Producción y Trabajo, la UCR, MODAD, el PRO, Dignidad Ciudadana y Unión y Lealtad.

A esos dos dirigentes se suman otros nombres que aparecen en las conversaciones políticas. Entre ellos están Ivonne García, jefa de la Zona Sanitaria III, y Carlos Páez, director del Hospital San Roque. Ambos son mencionados como posibles alternativas para representar al oficialismo provincial.

En cuanto a La Libertad Avanza, hasta el momento no aparece un nombre con una instalación pública comparable a la de los aspirantes del PJ y del orreguismo.