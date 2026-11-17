Este domingo, en la periferia del Dique Cuesta del Viento, una jornada de naturaleza y deporte al pie de la cordillera.

Festejos. En Iglesia comienza una semana especial por su aniversario y el deporte será gran protagonista.

Iglesia está de festejos. Se viene un aniversario más y en la previa de su semana de fiestas, este domingo le dará lugar principal al deporte. Es que en las adyacencias del Dique Cuesta del Viento, en esa privilegiada geografía, habrá doble función con Mountain Bike y Running.

Con inscripciones ya cerradas y previendo un muy bien pelotón, el MTB tendrá dos categorías en carrera: Competitivos y Promocionales. Mientras que en el Running habrá distancias de 10K y de 5K. Todos, en cada categoría tendrán además de las medallas finish, premios en efectivo.

Será un domingo intenso. En el MTB, el circuito diseñado incluye el borde del dique, el ascenso a las lomas del sector Oeste y luego, toda la vegetación circundante, sumándole el extra de la altura y la oxigenación.

En el running la propuesta no es menos exigente. Los 10K tendrán un esfuerzo mayor, pero el vértigo de los 5K le dan otra tónica a la competencia.

Iglesia tiene una amplia propuesta deportiva y los deportes aventura han ido ganando su espacio preferencial. Pronto llegará la Peka Run para cerrar la temporada del running.