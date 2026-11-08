Parque Industrial, formación e infraestructura, la agenda de Iglesia para responder al crecimiento minero

La actividad minera ocupa un lugar central en la agenda de la Municipalidad de Iglesia , que busca acompañar la expansión de los proyectos con obras de infraestructura, capacitación laboral y herramientas para facilitar la participación de los proveedores locales. Así lo explicó el intendente del departamento, Jorge Espejo, en una entrevista con CUYO MINERO, en la que detalló las principales acciones en marcha y las prioridades para los próximos meses.

Entre los objetivos centrales se encuentra avanzar con el Parque Industrial de Iglesia, fortalecer la infraestructura vial y de servicios y ampliar las oportunidades para que los habitantes puedan incorporarse a la actividad, tanto de manera directa como a través de empresas proveedoras.

Para coordinar parte de esas acciones, el municipio creó la Secretaría de Minería, un área que mantiene contacto con las compañías, asesora a los prestadores iglesianos y organiza reuniones y actividades con los distintos actores del sector.

El proyecto del Parque Industrial de Iglesia (también denominado Parque de Radicación Empresarial Domingo Faustino Sarmiento) comenzó a gestarse formalmente en 2012 bajo la intendencia de Mauro Marinero. Sin embargo, no registró importantes avances hasta su relanzamiento en 2023 durante la gestión de Espejo. Su concreción es más que necesaria para ordenar la instalación de empresas vinculadas con la minería y responder a las consultas de quienes buscan radicarse en el departamento.

Espejo indicó que recientemente se actualizó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que se trabaja en distintos aspectos de infraestructura, entre ellos la provisión de agua mediante perforaciones y la definición de los proyectos de electricidad. También avanzan las tareas vinculadas con el desarrollo general del predio.

El terreno comprende unas 800 hectáreas, de las cuales 400 forman parte de la primera etapa de desarrollo. La intención es habilitarlo progresivamente, mediante la apertura de parcelas que permitan instalar empresas con necesidades diferentes de superficie e infraestructura.

El jefe comunal explicó que se analiza una alternativa de administración conjunta con el Gobierno provincial y anticipó que esperan contar con novedades concretas entre febrero y marzo del 2027. No obstante, aclaró que todavía quedan cuestiones de infraestructura por resolver y que no existe una fecha definitiva para completar los trabajos.

La puesta en funcionamiento del parque apunta a responder a una necesidad que ya se manifiesta en el departamento: disponer de terrenos adecuados para las empresas que buscan instalar oficinas, construir galpones o desarrollar sus operaciones logísticas. Incluso es una necesidad que ha sido reconocida por las distintas cámaras que nuclean a los proveedores departamentales.

Además de facilitar la radicación de nuevas firmas, el proyecto favorecerá al ordenamiento territorial y evitar que las actividades vinculadas con la minería se distribuyan sin una planificación adecuada dentro de las localidades. Pese a ello, en el territorio no se observan movimientos y las expectativas están puestas en que la celeridad ayude a contar con un predio habilitado el próximo año.

Ordenamiento territorial y obras para acompañar la actividad

El crecimiento minero también plantea desafíos relacionados con la circulación de vehículos pesados, la distribución de las empresas y la convivencia con otras actividades económicas del departamento.

En ese sentido, Espejo informó que el municipio trabaja junto con la Provincia en un plan de ordenamiento territorial que busca establecer pautas para el desarrollo departamental. Entre sus prioridades mencionó la seguridad, la organización del territorio y la preservación de la identidad local, sin perder de vista el crecimiento sostenido del turismo.

A estas iniciativas se suma el proyecto de un parque solar que se prevé construir en el predio del Parque Industrial. La licitación ya se realizó y se espera avanzar con la adjudicación para comenzar la construcción. La obra demandaría alrededor de 50 a 60 trabajadores durante el pico de actividad y el plazo de construcción estimado es de aproximadamente un año.

El objetivo del parque solar es abastecer parte del consumo eléctrico de Iglesia, tanto de sus habitantes como de las empresas que utilizan el servicio.

Formación para ampliar las oportunidades laborales

La capacitación de los habitantes es otro de los ejes de la política municipal vinculada con la minería. Según Espejo, la gestión sostiene de manera continua propuestas destinadas a quienes buscan incorporarse a la actividad, tanto en puestos directos como en servicios relacionados.

Entre las áreas abordadas se encuentran gastronomía, asistencia a geólogos, perforación, conducción de camiones, manejo de maquinaria, soldadura industrial y construcción. También se desarrollaron capacitaciones relacionadas con agrimensura y catastro, algunas de ellas con certificaciones específicas. La Oficina de Empleo municipal tiene un papel central en esa tarea. Además de impulsar las propuestas formativas, reúne información sobre las capacidades de los habitantes y sus trayectorias laborales, con el objetivo de facilitar el vínculo con las empresas.

Pese a las formaciones que se ofrecen, no hay una inserción laboral plena y se observa en los vecinos que continúan buscando trabajo. Ante eso, Espejo sostuvo que una de las tareas cotidianas consiste en dialogar con las áreas de recursos humanos de las compañías para ampliar las posibilidades de contratación local.

La minería como motor de las obras municipales

Espejo destacó el peso que tienen los recursos mineros en el desarrollo de la infraestructura del departamento. Según afirmó, alrededor del 95% de las obras que se ejecutan en Iglesia se financian con fondos provenientes de la minería. Entre las intervenciones realizadas se encuentran los nuevos pavimentos, edificios públicos, plazas y obras de alumbrado.

En paralelo, señaló que las compañías mineras cuentan con programas de desarrollo local y responsabilidad social que permiten establecer vínculos directos con la comunidad. En ese contexto, el municipio busca profundizar su participación y lograr que las bases de datos y la información sobre los recursos humanos locales sean consideradas al momento de cubrir puestos de trabajo.

“Creo que el proyecto principal hoy en día en el departamento es el Parque Industrial y el dejarlo apto para que las empresas comiencen a instalarse. Luego, lo demás que tiene que ver con la infraestructura vial interna y el ordenamiento territorial también es una prioridad; además, por supuesto, de que se vea beneficiado el iglesiano con la minería”, concluyó Jorge Espejo, intendente de Iglesia.