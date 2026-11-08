Las capacitaciones oficiales para prepararse ante la demanda laboral minera en San Juan

La expectativa por los puestos de trabajo que generará el crecimiento minero también puso el foco sobre las capacitaciones . Soldadura, electricidad, topografía, mantenimiento y seguridad son algunos de los conocimientos que pueden ser requeridos no sólo por las grandes operadoras, sino también por constructoras, contratistas y empresas proveedoras que forman parte de la cadena de valor.

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En paralelo con la oferta privada, el Gobierno de San Juan mantiene programas de formación que pueden consultarse directamente en plataformas oficiales. Una de las principales herramientas es Aprender, Trabajar y Producir , destinado a personas de entre 18 y 65 años y orientado a mejorar la empleabilidad mediante formación teórica y práctica relacionada con las demandas de los sectores productivos. En el programa participan organismos públicos, empresas, cámaras, gremios y cooperativas.

Durante 2026, el programa publicó distintas capacitaciones relacionadas con perfiles que pueden tener aplicación directa o indirecta en minería. Entre las propuestas aparecen Auxiliar Topógrafo - Nivel Intensivo, Soldadura Nivel Intensivo, Electricidad Nivel Intensivo, Electricidad Industrial I, Soldadura Inicial, Soldadura Nivel 1, Electricidad I y II, Plomería, Refrigeración y Aire Acondicionado , además de formaciones relacionadas con mantenimiento y otros oficios.

Varias de ellas se desarrollaron en distintos departamentos de la provincia. Por ejemplo, los cursos intensivos de Auxiliar Topógrafo, Soldadura y Electricidad comenzaron en agosto en Capital, mientras que durante octubre se pusieron en marcha capacitaciones de Electricidad Industrial en Rawson, Soldadura Nivel 1 en Chimbas, Plomería y Electricidad Domiciliaria en Pocito y Electricidad II en Zonda.

La oferta continúa actualizándose. Para noviembre, el programa publicó nuevas propuestas en Iglesia, departamento directamente atravesado por el desarrollo minero, entre ellas Soldadura Inicial en Las Flores y Rodeo y Electricidad Nivel I en Tudcum , con inicio previsto para el 13 de noviembre. También figura una capacitación de Higiene, Seguridad Laboral y Cuidado Ambiental en Ullum, otra temática vinculada con requisitos habituales de actividades industriales.

Entre las opciones que pueden resultar de interés para quienes buscan fortalecer un perfil técnico aparecen:

Auxiliar Topógrafo , una herramienta aplicable a tareas de relevamiento y obras.

Soldadura , con propuestas básicas, iniciales e intensivas.

Electricidad , desde nivel inicial hasta formación industrial.

Higiene y Seguridad Laboral , ligada a la prevención de riesgos dentro de espacios productivos.

Plomería, refrigeración y mantenimiento , oficios que también pueden ser requeridos en instalaciones, campamentos y empresas proveedoras.

Buenas Prácticas para Minería, una capacitación específicamente orientada a la actividad.

Un curso pensado específicamente para minería

A diferencia de otras propuestas que enseñan oficios con aplicación en diferentes industrias, durante septiembre el programa desarrolló en Rodeo una capacitación denominada Buenas Prácticas para Minería, dictada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y dirigida a mayores de 18 años.

Según la descripción oficial, la formación tuvo como objetivo desarrollar competencias y prácticas operacionales seguras, eficientes y responsables, buscando mejorar el desempeño productivo sin descuidar la seguridad de las personas ni el entorno. La edición comenzó el 15 de septiembre y actualmente figura como finalizada, aunque la plataforma recomienda permanecer atento a nuevas fechas.

El dato resulta relevante porque muestra que dentro de la oferta estatal ya aparecen capacitaciones diseñadas específicamente para las necesidades de la actividad, además de los tradicionales oficios que pueden utilizarse posteriormente tanto en minería como en construcción, industria o servicios.

Cómo funciona Aprender, Trabajar y Producir

Para ingresar al programa, los interesados deben registrarse en la plataforma oficial, completar sus datos y cargar su currículum. Desde allí pueden revisar la oferta disponible utilizando filtros por departamento o rubro, entre ellos minería, construcción, industria, oficios, tecnología, comercio y servicios.

El sistema establece que una persona no puede anotarse simultáneamente en varias capacitaciones y aclara que los cursos no son remunerados. El objetivo inicial es formar al participante y posteriormente ofrecer, cuando exista una convocatoria adecuada a su perfil, la posibilidad de avanzar hacia una experiencia práctica.

Esa segunda instancia está conformada por las prácticas profesionalizantes, pensadas para que quienes terminaron una capacitación o pueden acreditar conocimientos previos apliquen lo aprendido dentro de ambientes laborales concretos. Las empresas y sectores productivos pueden solicitar practicantes con determinados perfiles y las personas registradas pueden postularse cuando se publica una oportunidad.

Las prácticas tienen una duración prevista de 20 horas semanales durante tres meses, con posibilidad de extenderlas por otros tres. El programa informa además que el participante recibe un incentivo económico equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, más un aporte complementario de la empresa y cobertura de riesgos de trabajo. Sin embargo, la propia plataforma aclara que esa experiencia no establece una relación laboral con la empresa, sino que continúa siendo una instancia de formación.

Entrenarse directamente dentro de una empresa

Por fuera de esa herramienta existe también el Programa de Entrenamiento para el Trabajo en el Sector Privado, dirigido a personas desocupadas y compañías interesadas en formar personal para una eventual incorporación.

En este caso, el entrenamiento se realiza sobre un puesto concreto y permite que la empresa conozca el desempeño del participante mientras forma recursos humanos de acuerdo con sus necesidades. Los proyectos tienen una duración mínima de tres meses y máxima de seis, con jornadas que pueden ir desde las 20 hasta las 30 horas semanales. El trámite oficial establece además que el programa tiene costo cero.

Durante ese período tampoco existe una relación laboral entre la compañía y la persona que participa. Esto marca una diferencia importante frente a cualquier oferta que prometa una contratación automática: incluso en los programas oficiales destinados a acercar trabajadores a empresas, la capacitación o el entrenamiento no equivalen por sí mismos a conseguir un empleo.

Cómo comprobar si una institución está habilitada

Además de consultar la oferta estatal, quienes deciden realizar una capacitación privada cuentan con otra herramienta. El Ministerio de Educación publica una nómina de instituciones de Educación No Formal habilitadas por la Dirección de Educación Privada, en la que se detallan establecimientos, domicilios y las resoluciones o disposiciones correspondientes.

La propia cartera educativa indica que esas instituciones fueron habilitadas después de cumplir con las exigencias y documentación requerida y recomienda consultar a la Dirección de Educación Privada ante dudas o situaciones irregulares.

El registro permite comprobar al menos una parte del respaldo institucional antes de pagar una capacitación. Sin embargo, que un establecimiento figure habilitado no significa que pueda garantizar posteriormente un puesto en una minera, del mismo modo que una certificación oficial no reemplaza los requisitos particulares que establezca cada empresa para seleccionar personal.

La diferencia está en poder verificar quién dicta la capacitación, qué contenido ofrece y qué tipo de certificado entrega. A partir de allí, la incorporación laboral seguirá dependiendo de las búsquedas abiertas, la experiencia, las competencias requeridas y los procesos de selección de cada compañía.