Emprendedoras del Sol: las representantes departamentales recibieron capacitaciones y se presentaron ante el jurado

Luego de la primera reunión oficial que se celebró el pasado 23 de octubre, donde se conocieron a las 19 representantes departamentales que aspiran aquedarse con la Emprendedora del Sol de este año, se dio paso a la siguiente instancia que constó en formación e intercambio. La actividad contó con la organización del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Todo se dio en el interior del Hotel Viñas del Sol, en Santa Lucía, donde las emprendedoras pasaron jornadas cargadas de emoción.

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“Es mucha la información que nos están brindando y la verdad es que le dan ganas a una de volver y volcar todo lo aprendido al emprendimiento” , comentó en contacto con DIARIO DE CUYO la representante de Caucete, Sandra Flores. La sensación fue compartida por el resto de las mujeres que desde este martes 4 se encuentran atravesando la instancia de capacitación, talleres e intercambio de experiencias. Cabe señalar que de la actividad participaron los primeros y segundos puestos de cada departamento.

Modelos de negocios, marketing, perfiles en redes sociales, tips y consejos para potenciar cada propuesta y marcar la diferencia fueron algunos de los ejes abordados durante el encuentro que reunió a las 19 representantes que llegaron de cada uno de sus departamentos. El momento también sirvió para que el grupo se conociera y se fomentará el intercambio en la previa a lo que será la Fiesta Nacional del Sol.

Durante el encuentro se abordaron a fondo estructura de cada emprendimiento, buscando identificar las fortalezas y trazando metas claras. Esto fue fundamental no solo para quienes tienen proyectos consolidados y con vigencia en el tiempo, sino también para aquellas mujeres cuyas propuestas que se encuentran en etapa de desarrollo.

“Este proceso les aportara las herramientas de gestión estratégicas esenciales, impulsando el desarrollo local y brindándoles redes de contacto claves para traccionar el crecimiento de sus proyectos de manera sostenible” , señalaron desde la organización, quienes estuvieron acompañando en cada instancia a las emprendedoras.

Pero no todo fue formación y talleres. También se generaron momentos de distención donde las emprendedoras pudieron compartir sus historias de vidas y conocerse desde un lado humano, dejando de lado certamen para disfrutar de la experiencia. Cabe recordar que para algunas de las mujeres es la primera vez que asistirán a una Fiesta Nacional del Sol, lo cual le da un agregado especial a la experiencia.

La instancia de formación está orientado a mejorar la sustentabilidad, competitividad y desarrollo de cada proyecto, para asegurar la continuidad y prosperidad del mismo una vez que pase el concurso.

Mano a mano con el Comité Evaluador Provincial de las Emprendedoras del Sol

Parte de las actividades previstas durante las jornadas de capacitación contó con la presencia del jurado del certamen. Cabe recordar que el mismo está constituido por destacadas figuras y representantes de empresas e instituciones de la provincia, con reconocida trayectoria en el ámbito del emprendedurismo.

Entre las presentes estuvieron Laura Adámoli, de la Fundación Banco San Juan; Mónica Sánchez Martín, presidenta de la Cámara de Mujeres Productoras de San Juan; y Belén Trincado, presidenta del Departamento Mujer de la Unión Industrial, entre otras destacadas figuras.

Tras un breve receso, las emprendedoras departamentales tuvieron unos minutos para practicar su speech ante el jurado presente. Poniendo en prueba parte de lo aprendido durante las capacitaciones, la intención fue que pudieran identificar los ejes más importantes de cada proyecto y lo que hace diferente a cada propuesta.

Si bien no será el único contacto con el jurado, la instancia es más que importante durante el concurso, ya que serán ellos los responsables de elegir a la próxima Emprendedora del Sol, que estará ganando un aporte no reembolsable de $8.000.000.

Así, un año más San Juan en el marco de la Fiesta Nacional del Sol pondrá en valor proyectos productivos liderados por mujeres que se desarrollan en distintos sectores de la economía local.