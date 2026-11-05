San Expedito: piden donaciones de llaves de bronce para frabricar las campanas del santuario

La histórica construcción del Santuario de San Expedito , en Bermejo , departamento Caucete, suma un nuevo paso cargado de simbolismo, fe y participación comunitaria. Bajo la lema "Una llave tuya, un toque de campana para todos", autoridades del templo lanzaron una campaña solidaria para recolectar llaves de bronce en desuso que serán fundidas para confeccionar las futuras campanas del templo.

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La propuesta invita a toda la comunidad sanjuanina y a los miles de devotos que visitan la provincia a dejar su huella en una obra que se construye día a día desde la fe colectiva.

Desde hace poco más de dos años, los trabajos en la estructura del templo principal no han tenido pausa. Tras meses de intensas labores, en los últimos 30 días la atención se concentró plenamente en la edificación del campanario.

Según explicó el párroco del lugar, el padre Germán Pickelny , la obra estructural ya alcanzó su altura definitiva. En la actualidad, los obreros trabajan en el llenado de la losa del techo y, en los próximos días, se avanzará con las tareas de revoque en los muros interiores y exteriores.

Se estima que los trabajos de albañilería en este sector finalizarán en aproximadamente un mes y medio. En este contexto, la llegada de las campanas marcará la culminación del sector más elevado de la fachada del santuario.

El valor simbólico de una llave

La elección de las llaves de bronce responde tanto a un motivo práctico como a un gesto de comunión. Por un lado, se trata de un elemento cotidiano, común en la gran mayoría de los hogares, que suele quedar en desuso acumulándose en cajones. Por el otro, ofrece la posibilidad de que cada feligrés sienta que una parte de su hogar o de su vida estará presente en el sonido que convocará a los fieles en cada festividad religiosa.

"La finalidad de la campaña es hacer partícipe a la gente en la construcción del santuario, más allá de las donaciones de material o dinero que habitualmente se realizan para la obra", remarcó el sacerdote Germán Pickelny.

Asimismo, el sacerdote señaló que la iniciativa es una excusa perfecta para convocar a las familias a visitar la localidad de Bermejo, recorrer las instalaciones, observar el avance de la infraestructura y disfrutar de un día recreativo y de fe en la comunidad.

Cómo será el proceso de fabricación

La campaña de recolección no tiene una fecha de finalización fijada, ya que se mantendrá abierta hasta acopiar el volumen de metal necesario. Una vez reunida una cantidad considerable de piezas, se iniciará el proceso formal de adquisición y fundición de los bronces.

La elaboración de las piezas estará a cargo de la Fábrica Bellini, radicada en la provincia de Santa Fe, un establecimiento de centenaria trayectoria especializado en la creación de campanas para templos e iglesias de toda la Argentina y países limítrofes.

De acuerdo a las previsiones del proyecto, se encargarán dos campanas de diferentes tamaños y afinaciones técnicas. Esto permitirá lograr una combinación armónica de tonos que se lucirá especialmente durante las celebraciones patronales, las misas de fin de semana y los eventos litúrgicos de mayor convocatoria.

Puntos de recepción para las llaves:

Quienes deseen colaborar con esta campaña pueden acercar sus llaves de bronce a los siguientes lugares habilitados: