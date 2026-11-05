    • 5 de noviembre de 2026 - 09:41

    Anchipurac presenta una nueva muestra artística sobre la flora y fauna sanjuanina

    La propuesta de Anchipurac reúne talentos locales para fomentar la educación y la conciencia ambiental a través del arte.

    Anchipurac inaugura una muestra artística basada en la flora y fauna autóctona.

    Anchipurac inaugura una muestra artística basada en la flora y fauna autóctona.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    En una firme apuesta por entrelazar el arte, la cultura y la sustentabilidad, San Juan suma una nueva alternativa cultural en uno de sus espacios institucionales más emblemáticos: Anchipurac, en La Bebida, Rivadavia. La propuesta busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del patrimonio natural autóctono a través del lenguaje plástico.

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    El Centro de Formación Ambiental Anchipurac abre oficialmente sus puertas desde este viernes 6 de noviembre a una destacada muestra artística orientada a visibilizar y valorar la riqueza biológica del territorio sanjuanino. La exposición reúne un total de 20 obras originales desarrolladas meticulosamente bajo la técnica de óleo, ofreciendo un recorrido visual que capta la esencia, el color y la diversidad de las especies nativas.

    Esta iniciativa artística representa un punto de encuentro multidisciplinario donde las expresiones plásticas se convierten en herramientas pedagógicas. Al conectar la belleza del paisaje local con el interés por su preservación, la exposición busca generar un espacio interactivo de reflexión en el que la creatividad dialoga de forma directa con la educación ambiental.

    Arte y educación ambiental en Anchipurac

    La muestra se alinea de manera integral con la misión institucional del Centro Anchipurac, cuyo eje central es promover el conocimiento y el cuidado del entorno. Mediante la mirada única de los creadores locales, las 20 pinturas permiten a los visitantes identificar especies emblemáticas, reconocer patrones del ecosistema regional y comprender la fragilidad de nuestra biodiversidad.

    La iniciativa no sólo se plantea como un paseo estético, sino como una experiencia formativa donde el arte actúa como catalizador para el compromiso ciudadano con la conservación ambiental.

    Los protagonistas de la exposición

    La exhibición cuenta con la participación de 13 destacados artistas de la provincia, quienes volcaron sus diversas perspectivas y estilos pictóricos en la técnica del óleo para dar vida a la flora y fauna locales:

    • Stella Maris Peralta
    • Lorena Gilabert
    • Gustavo Núñez
    • Miguel A. Díaz Garay
    • Paulina Slavutky
    • Marta Torres
    • Eliana Sáez
    • Rosa Elena González
    • María Carrizo Abraham
    • Irma Arnáez
    • Ligia Rodríguez
    • Olga Martínez
    • Yanina Alday

    Cada uno de ellos aporta una visión singular del entorno natural, logrando que el conjunto de la muestra sea una representación heterogénea y enriquecedora del paisaje provincial.

    Información útil para visitantes

    La muestra permanecerá exhibida al público de manera continua hasta el mes de diciembre de 2026 en el sector de exposiciones del edificio institucional. De este modo, Anchipurac consolida su oferta sumando una propuesta cultural que complementa de manera permanente sus habituales recorridos, talleres y actividades pedagógicas.

    Horarios de atención al público:

    • Lunes a viernes: de 9 a 18.
    • Sábados: de 10 a 18.
    • Domingos y feriados: de 15 a 18.

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