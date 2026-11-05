Anchipurac presenta una nueva muestra artística sobre la flora y fauna sanjuanina

En una firme apuesta por entrelazar el arte, la cultura y la sustentabilidad, San Juan suma una nueva alternativa cultural en uno de sus espacios institucionales más emblemáticos: Anchipurac, en La Bebida, Rivadavia. La propuesta busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del patrimonio natural autóctono a través del lenguaje plástico.

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El Centro de Formación Ambiental Anchipurac abre oficialmente sus puertas desde este viernes 6 de noviembre a una destacada muestra artística orientada a visibilizar y valorar la riqueza biológica del territorio sanjuanino. La exposición reúne un total de 20 obras originales desarrolladas meticulosamente bajo la técnica de óleo, ofreciendo un recorrido visual que capta la esencia, el color y la diversidad de las especies nativas.

Esta iniciativa artística representa un punto de encuentro multidisciplinario donde las expresiones plásticas se convierten en herramientas pedagógicas. Al conectar la belleza del paisaje local con el interés por su preservación, la exposición busca generar un espacio interactivo de reflexión en el que la creatividad dialoga de forma directa con la educación ambiental.

La muestra se alinea de manera integral con la misión institucional del Centro Anchipurac, cuyo eje central es promover el conocimiento y el cuidado del entorno. Mediante la mirada única de los creadores locales, las 20 pinturas permiten a los visitantes identificar especies emblemáticas, reconocer patrones del ecosistema regional y comprender la fragilidad de nuestra biodiversidad.

La iniciativa no sólo se plantea como un paseo estético, sino como una experiencia formativa donde el arte actúa como catalizador para el compromiso ciudadano con la conservación ambiental.

Los protagonistas de la exposición

La exhibición cuenta con la participación de 13 destacados artistas de la provincia, quienes volcaron sus diversas perspectivas y estilos pictóricos en la técnica del óleo para dar vida a la flora y fauna locales:

Stella Maris Peralta

Lorena Gilabert

Gustavo Núñez

Miguel A. Díaz Garay

Paulina Slavutky

Marta Torres

Eliana Sáez

Rosa Elena González

María Carrizo Abraham

Irma Arnáez

Ligia Rodríguez

Olga Martínez

Yanina Alday

Cada uno de ellos aporta una visión singular del entorno natural, logrando que el conjunto de la muestra sea una representación heterogénea y enriquecedora del paisaje provincial.

Información útil para visitantes

La muestra permanecerá exhibida al público de manera continua hasta el mes de diciembre de 2026 en el sector de exposiciones del edificio institucional. De este modo, Anchipurac consolida su oferta sumando una propuesta cultural que complementa de manera permanente sus habituales recorridos, talleres y actividades pedagógicas.

Horarios de atención al público: