Rawson lanza un concurso para descubrir nuevos talentos locales: conocé cómo participar de la propuesta

El municipio de Rawson pone en marcha una nueva etapa del programa territorial Rawson en Comunidad , dando inicio formal a su esperada edición Primavera–Verano. Esta iniciativa integral desembarca en Villa Novoa y con novedades: se lanzará oficialmente el certamen ‘Talento Rawsino 2027’.

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La cita inaugural de esta temporada tendrá lugar este jueves 5 de noviembre, de 18 a 21, en la Plaza Monseñor Orzali , espacio verde ubicado en la intersección de las calles Lemos y 21 de Febrero, en Villa Novoa. Durante la tarde, diversas reparticiones y áreas operativas de la comuna instalarán sus equipos técnicos para brindar atención personalizada, agilizar trámites y otorgar herramientas concretas a los vecinos de la zona.

En esta ocasión, se pondrá en marcha un nuevo concurso para descubrir los talentos que tiene el departamento.

Una de las grandes novedades que marcará el inicio de esta edición Primavera–Verano es el lanzamiento oficial de ‘ Talento Rawsino 2027’ , un certamen cultural concebido para descubrir, potenciar e impulsar a nuevos artistas del departamento, abriéndoles la posibilidad de proyectar sus carreras en grandes convocatorias masivas.

La convocatoria está abierta a personas mayores de 18 años con residencia acreditada en el departamento de Rawson. Las participaciones podrán ser individuales o grupales en diversas disciplinas de las artes escénicas:

Canto y música (diversos géneros).

(diversos géneros). Danza (folklore, urbana, contemporánea, entre otras).

(folklore, urbana, contemporánea, entre otras). Expresiones tradicionales.

Stand up y humor.

Etapas del certamen y grandes escenarios

El certamen se dividirá en varias fases evaluativas pensadas para integrar al público del departamento:

Fase 1: Convocatoria e inscripción. A través de los canales digitales oficiales de la comuna.

A través de los canales digitales oficiales de la comuna. Fase 2: Instancias clasificatorias. Se realizarán en vivo en los distintos abordajes de Rawson en Comunidad, permitiendo a los participantes actuar al aire libre frente a sus propios vecinos en plazas y paseos.

Se realizarán en vivo en los distintos abordajes de Rawson en Comunidad, permitiendo a los participantes actuar al aire libre frente a sus propios vecinos en plazas y paseos. Fase 3: Semifinales. Los artistas seleccionados se presentarán sobre las tablas del histórico Teatro Municipal Oscar Kümmel , donde se definirá a los seis finalistas.

Los artistas seleccionados se presentarán sobre las tablas del histórico , donde se definirá a los seis finalistas. Gran final. Se disputará en el marco de las emblemáticas Peñitas Medaneras, en el Predio Gaucho José Dolores. Allí se elegirán los tres primeros puestos, quienes se adjudicarán importantes premios económicos.

Proyección y visibilidad

Además de los incentivos económicos, el concurso otorgará una plataforma de difusión inédita: el ganador de 'Talento Rawsino 2027' tendrá asegurado su lugar en el escenario mayor de las Fiestas Departamentales, mientras que quienes obtengan el segundo y tercer puesto actuarán en los escenarios alternativos de dichos eventos.

Los interesados en postularse pueden consultar las bases, condiciones y completar el formulario de inscripción de forma totalmente gratuita ingresando al sitio web oficial: municipioderawson.gob.ar/evento/talento-rawsino-2027/.

Un operativo integral al servicio del vecino

Con el objetivo de consolidar la presencia del municipio en los barrios y facilitar la vida cotidiana de las familias, el despliegue territorial que contempla el programa Rawson en Comunidad estructura su oferta de servicios a través de diferentes estaciones temáticas:

Atención al vecino: espacio destinado a recepcionar inquietudes, brindar información detallada sobre trámites municipales, orientar a instituciones intermedias del departamento e instruir en el uso de LITO , el asistente virtual de la Municipalidad de Rawson diseñado para la resolución ágil de gestiones digitales.

espacio destinado a recepcionar inquietudes, brindar información detallada sobre trámites municipales, orientar a instituciones intermedias del departamento e instruir en el uso de , el asistente virtual de la Municipalidad de Rawson diseñado para la resolución ágil de gestiones digitales. Espacio Oportunidades (Formación y Empleo): orientado al desarrollo productivo y laboral de la comunidad. Contará con equipos de la Oficina de Empleo, información sobre los Talleres de Oficios y las capacitaciones dictadas por la escuela textil Rawtex, acercando alternativas de formación profesional para mejorar la inserción de jóvenes y adultos.

orientado al desarrollo productivo y laboral de la comunidad. Contará con equipos de la Oficina de Empleo, información sobre los Talleres de Oficios y las capacitaciones dictadas por la escuela textil Rawtex, acercando alternativas de formación profesional para mejorar la inserción de jóvenes y adultos. Espacio Estamos para Vos: enfocado en el bienestar de la familia y la salud comunitaria. Se llevarán a cabo controles de rutina, campañas de concienciación, promoción de actividades deportivas y difusión de hábitos saludables para todas las edades.

enfocado en el bienestar de la familia y la salud comunitaria. Se llevarán a cabo controles de rutina, campañas de concienciación, promoción de actividades deportivas y difusión de hábitos saludables para todas las edades. Sector Tu Barrio, Mejor: cuadrillas y representantes de Servicios Públicos y el área de Zoonosis atenderán consultas sobre el mantenimiento de los espacios públicos, la recolección de residuos, fumigación y los servicios destinados a la tenencia responsable y sanidad de animales de compañía.

cuadrillas y representantes de Servicios Públicos y el área de Zoonosis atenderán consultas sobre el mantenimiento de los espacios públicos, la recolección de residuos, fumigación y los servicios destinados a la tenencia responsable y sanidad de animales de compañía. Economía Social y Ahorro Familiar: con el propósito de alivianar el presupuesto del hogar y garantizar productos esenciales a precios accesibles, se contará con puestos de venta directa de las iniciativas Punto Ahorro y Yogurt Social.

Además, la jornada se complementará con actividades recreativas, dinámicas destinadas a las mujeres del departamento, talleres creativos y clases abiertas de zumba y folklore para toda la familia.