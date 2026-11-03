    • 3 de noviembre de 2026 - 16:59

    Secuestraron en Rawson una moto con pedido de captura y partes de dos rodados robados

    El procedimiento se realizó en calle Lemos y Cecilio Ávila. El cuadro y el motor tenían pedidos de secuestro vigentes por distintos hechos de robo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un control policial en Rawson permitió detectar una motocicleta con pedido de secuestro vigente y numeraciones que no coincidían entre sí. El rodado tenía una patente cuyos datos no correspondían con el vehículo y, al revisar sus componentes, los efectivos descubrieron que tanto el cuadro como el motor estaban vinculados a distintos hechos de robo.

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    El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, en el marco de una investigación por sustracción y comercialización ilegal de vehículos y autopartes. El operativo tuvo lugar en la intersección de calle Lemos y Cecilio Ávila, en el departamento Rawson.

    Los efectivos observaron una motocicleta de 110 centímetros cúbicos cuya apariencia no coincidía con el modelo indicado en la patente colocada. Por ese motivo, entrevistaron al conductor, un hombre mayor de edad, quien exhibió una fotografía de la Cédula de Identificación del Motovehículo.

    Al consultar el dominio en la base de datos, los policías detectaron inconsistencias entre la documentación y el rodado. Con autorización del poseedor, realizaron una inspección visual de las numeraciones del cuadro y del motor y comprobaron que ninguna correspondía a la patente.

    Dos componentes vinculados a robos

    La consulta del número de cuadro permitió establecer que pertenecía a una motocicleta Gilera Smash, que registraba un pedido de secuestro vigente desde el 18 de julio de 2024, por un hecho de robo, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

    Pero las irregularidades no terminaron allí. Los investigadores también constataron que ese cuadro no correspondía al motor que tenía colocado la motocicleta. Al verificar la numeración de este último, surgió que registraba otro pedido de secuestro vigente, desde el 23 de enero de 2023, por el delito de robo agravado, solicitado por la Unidad Conclusión de Instrucción.

    Ante las irregularidades detectadas y siguiendo las directivas del Ministerio Público Fiscal, los efectivos procedieron al secuestro de la motocicleta y su traslado a Central de Policía, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

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