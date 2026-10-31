    • 31 de octubre de 2026 - 18:22

    Lo encontraron haciendo maniobras peligrosas en una moto robada: quedó detenido

    Un joven de 22 años fue aprehendido por efectivos del Comando Sur mientras circulaba en una motocicleta realizando maniobras peligrosas. Al verificar los datos del rodado, descubrieron que tenía un pedido de secuestro vigente por robo.

    La moto tenía una denuncia como robada en Comisaría 28°

    La moto tenía una denuncia como robada en Comisaría 28°

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un procedimiento policial terminó con un joven detenido y una motocicleta recuperada luego de que fuera sorprendido realizando maniobras peligrosas en plena vía pública. Lo que comenzó como una recorrida preventiva terminó con el descubrimiento de que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo.

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    El episodio ocurrió este sábado en la intersección de calles Frías y San Martín, en jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Allí, efectivos del Comando Sur observaron a un motociclista que circulaba a bordo de un rodado de 110 centímetros cúbicos realizando maniobras que llamaron su atención.

    Cuando los uniformados intentaron entrevistarlo para identificarlo, el conductor reaccionó de manera agresiva y comenzó a insultar al personal policial a viva voz. Ante esa situación, los efectivos procedieron a su aprehensión.

    El joven fue identificado por su apellido, Naveda, de 22 años, y se movilizaba en una motocicleta Zanella ZTB.

    Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando los policías consultaron los datos del vehículo en el sistema SIFCOP. Allí comprobaron que la moto tenía un pedido de secuestro vigente y prohibición de circulación, luego de haber sido denunciada como robada en la Comisaría 28ª.

    De esta manera, el procedimiento permitió recuperar el rodado y dejar al joven detenido.

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