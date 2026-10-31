[VIDEO] Terror en pleno centro de Zárate: una rehén, un tiroteo y un delincuente baleado

Una escena de extrema violencia se vivió este sábado al mediodía en pleno centro de Zárate , donde el asalto a un comercio dedicado a la venta de celulares derivó en una persecución, una toma de rehén y un tiroteo con la Policía. El operativo terminó con dos sospechosos detenidos, uno de ellos herido de bala , y una mujer rescatada después de quedar en medio del enfrentamiento armado.

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El episodio comenzó alrededor de las 12.30 en una oficina de venta e importación de teléfonos ubicada sobre Independencia al 700. La secuencia posteriormente se trasladó hacia la zona de la peatonal Justa Lima, donde se desplegó un importante operativo y vecinos y comerciantes quedaron sorprendidos por las detonaciones.

La situación se agravó con la llegada de los efectivos. Durante el intento de fuga, uno de los involucrados quedó armado y una joven fue tomada como rehén en medio del procedimiento. Las imágenes registradas desde comercios cercanos muestran a la mujer junto al sospechoso mientras policías intentaban rodearlo y controlar una escena que se desarrollaba a pocos metros de otras personas.

La joven se encontraba trabajando cuando quedó atrapada durante el episodio. Uno de los delincuentes la utilizó para intentar evitar su detención mientras mantenía un arma durante la tensa secuencia. Finalmente, la víctima logró ser liberada y recibió asistencia después de que la Policía consiguiera controlar la situación.

Las imágenes difundidas por la Municipalidad de Zárate muestran parte de los momentos de mayor tensión durante el operativo, con policías avanzando sobre el sospechoso mientras la mujer permanecía en medio de la peligrosa situación.

Uno de los sospechosos terminó baleado

Después del enfrentamiento, uno de los jóvenes recibió disparos en una pierna y en un brazo. Fue asistido y trasladado al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde quedó internado. El segundo sospechoso terminó entregándose y fue inmediatamente detenido por los efectivos.

Los dos involucrados tendrían alrededor de 20 años, serían oriundos de Garín y contarían con antecedentes penales, según la información conocida después del procedimiento. Uno de ellos habría recuperado la libertad hace aproximadamente seis meses, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las causas previas.

Los investigadores también intentan determinar si uno de los detenidos estaría relacionado con otro robo ocurrido apenas tres días antes en un comercio de celulares. Esa posible conexión todavía deberá ser corroborada dentro de la causa.

Un comerciante también habría resultado herido

Durante el asalto inicial también habría resultado herido el responsable del comercio. La llegada de la Policía provocó posteriormente la fuga de los sospechosos y trasladó la situación hacia la vía pública, donde se produjo el enfrentamiento armado y la posterior toma de rehén.

Una vez finalizado el operativo, personal de Policía Científica trabajó en el lugar para relevar vainas, armas, cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir la cantidad de disparos y determinar con precisión cómo se produjo el intercambio de fuego.

La investigación deberá establecer ahora qué participación tuvo cada uno de los detenidos, qué armas fueron utilizadas y si alguno de ellos estuvo involucrado en otros hechos recientes. Por el momento, los dos sospechosos están bajo custodia y uno continúa internado por las heridas de bala, mientras la mujer que había quedado como rehén logró ser rescatada.