Con un "particular outfit", robó una mochila de un auto en la Terminal y terminó en un restaurante cercano

Un joven de 24 años fue identificado por las cámaras de seguridad después de sustraer una mochila del interior de un Chevrolet Corsa estacionado en la Terminal de Ómnibus de San Juan. Lo encontraron en la entrada de un restobar cercano y llevaba consigo el elemento robado.

Un llamativo detalle de vestimenta ayudó a la Policía a identificarlo. Un joven de 24 años habría aprovechado que un automóvil estaba sin medidas de seguridad para robar una mochila y luego terminó en un restaurante ubicado a pocos metros de donde ocurrió el hecho.

Todo sucedió este sábado, alrededor de las 11:23, en el estacionamiento sur de la Terminal de Ómnibus, en la esquina de General Paz y Estados Unidos. Un hombre de 64 años, oriundo de Chimbas, había dejado su Chevrolet Corsa estacionado entre las 9:46 y las 11:20. Al regresar, descubrió que le faltaba una mochila rosa.

Tras el aviso, intervino personal del Cuerpo Especial de Vigilancia, que solicitó revisar las cámaras de seguridad de la Terminal. Los operadores detectaron a un hombre que había merodeado por el sector durante ese horario y cuya vestimenta no pasó inadvertida: llevaba una camisa rosada, bermuda negra y medias oscuras altas.

Con esa descripción, los efectivos salieron a buscarlo y lo encontraron en la puerta de ingreso de Rocco Restobar.

El sospechoso fue identificado como Naranjo, de 24 años. Al momento de ser entrevistado llevaba una mochila oscura en una de sus manos. Cuando los policías revisaron su interior, encontraron otra mochila con características similares a la denunciada por la víctima.