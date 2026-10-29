Dos años de cárcel para "El Cabezón", un reconocido delincuente, por robarse un auto en Chimbas

El vehículo fue sustraído durante la madrugada del 29 de marzo en el interior del barrio UDAP y recuperado dos días después. El acusado llegó a un acuerdo de juicio abreviado y recibió una pena única de dos años de prisión efectiva, tras unificarse con una condena anterior.

Un hombre identificado como Pablo Martín Montealegre Benegas fue condenado a dos años de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en el robo de un automóvil ocurrido en el departamento Chimbas. La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado, que incluyó la unificación de una condena anterior que tenía por un hurto con escalamiento.

El hecho ocurrió el 29 de marzo, entre las 4.30 y las 5.30, cuando Montealegre Benegas, junto a otro hombre que no fue identificado, habría sustraído un Fiat blanco que estaba estacionado en un playón del interior del barrio UDAP, entre las calles Los Andes y Yapeyú.

Los ayudantes fiscales Nicolás Zapata y José Luis Salinas Molina y el fiscal Juan Manuel Galvez, subrogando al fiscal Miguel Gay. Fueron los que investigaron el caso dentro de la UFI Delitos Contra La Propiedad. El vehículo, propiedad de un hombre de apellido Castro, se encontraba sin medidas de seguridad, circunstancia que los sospechosos habrían aprovechado para llevárselo.

Recuperaron el auto dos días después Tras la denuncia, se desplegaron distintas tareas investigativas que permitieron recuperar el automóvil el 31 de marzo. Ese mismo procedimiento posibilitó que el vehículo fuera restituido a su propietario.

Montealegre fue condenado a dos años de cárcel por hurto calificado. En el marco de la investigación, Montealegre Benegas permaneció seis meses en prisión preventiva. Finalmente, este miércoles 28 de octubre se alcanzó un acuerdo de juicio abreviado, con el que se resolvió su situación penal.