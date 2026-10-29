    • 29 de octubre de 2026 - 06:44

    Dos años de cárcel para "El Cabezón", un reconocido delincuente, por robarse un auto en Chimbas

    El vehículo fue sustraído durante la madrugada del 29 de marzo en el interior del barrio UDAP y recuperado dos días después. El acusado llegó a un acuerdo de juicio abreviado y recibió una pena única de dos años de prisión efectiva, tras unificarse con una condena anterior.

    Montealegre tiene varias causas penales y condenas por robo.

    Montealegre tiene varias causas penales y condenas por robo.

    Foto:

    Montealegre fue condenado a dos años de cárcel por hurto calificado.&nbsp;

    Montealegre fue condenado a dos años de cárcel por hurto calificado. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Germán González
    Por Germán González

    Un hombre identificado como Pablo Martín Montealegre Benegas fue condenado a dos años de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en el robo de un automóvil ocurrido en el departamento Chimbas. La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado, que incluyó la unificación de una condena anterior que tenía por un hurto con escalamiento.

    Leé además

    abuso sexualmente de una adolescente y la dejo embarazada: fue condenado, pero zafo de la carcel

    Abusó sexualmente de una adolescente y la dejó embarazada: fue condenado, pero zafó de la cárcel
    proponen que los presos paguen por su comida y luz en la carcel, y prohiben los celulares

    Proponen que los presos paguen por su comida y luz en la cárcel, y prohíben los celulares

    El hecho ocurrió el 29 de marzo, entre las 4.30 y las 5.30, cuando Montealegre Benegas, junto a otro hombre que no fue identificado, habría sustraído un Fiat blanco que estaba estacionado en un playón del interior del barrio UDAP, entre las calles Los Andes y Yapeyú.

    Los ayudantes fiscales Nicolás Zapata y José Luis Salinas Molina y el fiscal Juan Manuel Galvez, subrogando al fiscal Miguel Gay. Fueron los que investigaron el caso dentro de la UFI Delitos Contra La Propiedad.

    Los ayudantes fiscales Nicolás Zapata y José Luis Salinas Molina y el fiscal Juan Manuel Galvez, subrogando al fiscal Miguel Gay. Fueron los que investigaron el caso dentro de la UFI Delitos Contra La Propiedad.

    El vehículo, propiedad de un hombre de apellido Castro, se encontraba sin medidas de seguridad, circunstancia que los sospechosos habrían aprovechado para llevárselo.

    Recuperaron el auto dos días después

    Tras la denuncia, se desplegaron distintas tareas investigativas que permitieron recuperar el automóvil el 31 de marzo. Ese mismo procedimiento posibilitó que el vehículo fuera restituido a su propietario.

    Montealegre fue condenado a dos años de cárcel por hurto calificado.

    Montealegre fue condenado a dos años de cárcel por hurto calificado.

    En el marco de la investigación, Montealegre Benegas permaneció seis meses en prisión preventiva. Finalmente, este miércoles 28 de octubre se alcanzó un acuerdo de juicio abreviado, con el que se resolvió su situación penal.

    La condena quedó fijada en dos años de prisión efectiva, como pena única tras la unificación con la sentencia previa por hurto con escalamiento. De esta manera, el acusado deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ana Martina Conte Grand.

    La historia de la tradicional familia sanjuanina a la que pertenece Ana Martina Conte Grand, víctima del choque de trenes en España

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ana Martina Conte Grand.

    El entorno de Martina Conte Grand asegura que no le confirmaron la muerte y la siguen buscando en los hospitales

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes.

    Cómo y dónde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que era buscada en Corrientes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las motos secuestradas por la Policía. 

    Secuestraron dos motos de alta gama en Rawson, una tenía pedido por robo en Mendoza

    Por Redacción Diario de Cuyo