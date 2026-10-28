La historia de la tradicional familia sanjuanina a la que pertenece Ana Martina Conte Grand, víctima del choque de trenes en España

Ana Martina Conte Grand Viberti , la sanjuanina de 32 años que está siendo buscada por su familia tras el choque de trenes ocurrido este miércoles en Toledo, España , generó conmoción por su historia personal y el vínculo con una reconocida familia de la provincia.

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La joven es hija del médico neumonólogo Jorge Conte Grand Cambas y de Claudia Viberti, profesora de inglés y vicedirectora del Colegio Central Universitario, y forma parte de una familia de cuatro hermanos.

Martina construyó su camino profesional en la podología, una carrera que estudió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que comparte con su hermano Zacarías. Ambos atendían pacientes en un consultorio ubicado en calle José Martí 933, en Capital, donde desarrollaron su actividad hasta que la joven se radicó en España a principios de 2025.

La sanjuanina cumplió 32 años el pasado 25 de julio. Según trascendió, reside en Andalucía y había viajado junto a su familia para conocer a su sobrino, hijo de su hermano mayor, Jeremías Conte Grand.

Jorge Conte Grand Cambas, médico especializado en neumonología, y Claudia Viberti, docente de inglés y vicedirectora del Colegio Central Universitario, son los padres de Jeremías, Zacarías, Lisandro y Ana Martina Conte Grand Viberti.

En ese entorno familiar, Martina desarrolló su formación universitaria y su actividad profesional. La joven y su hermano Zacarías eligieron la podología, una disciplina vinculada con la prevención y el tratamiento de afecciones de los pies, y trabajaron juntos en San Juan.

Durante su trayectoria, Martina también desarrolló una plantilla ortésica a medida destinada a aliviar el dolor de pacientes con verrugas plantares, una aplicación de su formación profesional orientada a mejorar la atención de quienes presentaban esa afección.

Su historia estaba ligada tanto a su familia como a la actividad que construyó en la provincia antes de trasladarse a Europa.

El viaje a España y la tragedia ferroviaria

Ana Martina viajaba en el coche 7 de uno de los trenes de alta velocidad que protagonizaron el choque en Toledo. Según la información difundida por medios nacionales, la joven se encontraba junto a uno de sus hermanos al momento del impacto. Se trata de Jeremías Conte Grand, quien sufrió fracturas, pero estaría estable en un hospital de Toledo.

El siniestro involucró a dos formaciones de alta velocidad que circulaban en el trayecto entre Madrid y Sevilla. La colisión provocó numerosos heridos y, de acuerdo con el balance provisional difundido durante la jornada, al menos 68 personas murieron.