Una sanjuanina murió en el choque de trenes en España

Una mujer sanjuanina murió en el choque de trenes ocurrido este miércoles en Toledo, España, según confirmaron las autoridades que investigan el siniestro. La víctima fue identificada como Ana Martina Conte Grand, una podóloga que viajaba junto a su hermano cuando se produjo el accidente.

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De acuerdo con la información publicada por Clarín, Conte Grand ocupaba el coche 7 de uno de los trenes de alta velocidad involucrados en la tragedia. Su hermano sobrevivió al siniestro y fue trasladado al Hospital de Toledo, aunque no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud.

La identificación de la mujer argentina se conoció mientras avanzaban las tareas para determinar la identidad de las víctimas y establecer las circunstancias del choque ferroviario.

Ana Martina Conte Grand tenía 32 años, era sanjuanina y se había formado como podóloga junto a su hermano Zacarías en la Universidad de Buenos Aires (UBA), con quien también compartía la actividad profesional. Ambos trabajaron en un consultorio en San Juan, donde Martina atendió pacientes hasta 2025, antes de residir en España.

Hija de Jorge Conte Grand, médico, y de Claudia, una docente jubilada, Martina formaba parte de una familia vinculada al ámbito profesional de la provincia. Su hermano, también podólogo, viajaba con ella en una de las formaciones de alta velocidad que chocaron este miércoles 28 de octubre en Toledo.

La joven viajaba en el coche 7 de uno de los trenes involucrados en el siniestro. Tras el impacto, las autoridades españolas confirmaron su fallecimiento, información luego también difundida por la Cancillería Argentina. Hasta el momento, no trascendieron detalles precisos sobre el estado de salud de Zacarías.

Un argentino continúa desaparecido

Además de la muerte de la sanjuanina, las autoridades buscan a Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que viajaba en el tren de Renfe y permanece desaparecido.

Randazzo ocupaba el coche 8 y residía en España desde 2002. Según la información difundida, realizaba habitualmente ese viaje por motivos laborales.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, su pareja publicó un comunicado en las redes sociales para solicitar información que permita encontrarlo.

En paralelo, su hermano Rafael se presentó en comisarías de Madrid para formalizar la denuncia. También se sometió a la toma de muestras de ADN y recorrió distintos hospitales de Toledo en busca de novedades.

Mientras continúa la búsqueda del argentino, la muerte de Ana Martina Conte Grand suma una víctima de nacionalidad argentina a la tragedia ferroviaria que conmocionó a España.