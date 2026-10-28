    • 28 de octubre de 2026 - 10:13

    Las impactantes imágenes del choque de trenes en España, que ya deja más de 30 muertos

    Dos trenes de alta velocidad chocaron cerca de Urda y dos vagones descarrilaron en un terraplén. Las cifras de víctimas fueron en aumento durante la jornada: los reportes más recientes hablan de entre 30 y 46 fallecidos y unos 80 heridos.

    Choque de trenes en España.

    Choque de trenes en España.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las imágenes del choque de dos trenes de alta velocidad en Urda, provincia de Toledo, muestran la magnitud de la tragedia ferroviaria que sacude a España. El accidente ocurrió a primera hora de este miércoles 28 de octubre, entre las localidades de Los Yébenes y Urda, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, y obligó a suspender la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

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    Entre el material difundido se destaca una vista aérea registrada por la Guardia Civil, donde se observan los vagones y el despliegue de los servicios de emergencia en el lugar. Otras fotos muestran a pasajeros junto a los vagones descarrilados, los restos de la colisión sobre las vías y a personas que bajaron de los trenes por sus propios medios tras el impacto. También circularon videos de los primeros momentos y registros de una pasajera grabados durante una videollamada.

    Según los reportes, un tren de Renfe (AVE) alcanzó a un tren de la empresa Iryo y dos vagones del Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén. Las causas todavía no están confirmadas: entre las hipótesis que se manejan figuran un posible error humano o una falla en el sistema de seguridad.

    Las primeras versiones hablaban de al menos 10 muertos. Luego, fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha elevaron la cifra a 30 fallecidos, y medios españoles como The Objective informaron que Protección Civil confirmó al menos 46 muertos, algunos de ellos con quemaduras. Medios internacionales hablan de más de 30 muertos y unos 80 heridos.

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