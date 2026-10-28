Las impactantes imágenes del choque de trenes en España, que ya deja más de 30 muertos

Dos trenes de alta velocidad chocaron cerca de Urda y dos vagones descarrilaron en un terraplén. Las cifras de víctimas fueron en aumento durante la jornada: los reportes más recientes hablan de entre 30 y 46 fallecidos y unos 80 heridos.

Las imágenes del choque de dos trenes de alta velocidad en Urda, provincia de Toledo, muestran la magnitud de la tragedia ferroviaria que sacude a España. El accidente ocurrió a primera hora de este miércoles 28 de octubre, entre las localidades de Los Yébenes y Urda, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, y obligó a suspender la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Entre el material difundido se destaca una vista aérea registrada por la Guardia Civil, donde se observan los vagones y el despliegue de los servicios de emergencia en el lugar. Otras fotos muestran a pasajeros junto a los vagones descarrilados, los restos de la colisión sobre las vías y a personas que bajaron de los trenes por sus propios medios tras el impacto. También circularon videos de los primeros momentos y registros de una pasajera grabados durante una videollamada.

Según los reportes, un tren de Renfe (AVE) alcanzó a un tren de la empresa Iryo y dos vagones del Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén. Las causas todavía no están confirmadas: entre las hipótesis que se manejan figuran un posible error humano o una falla en el sistema de seguridad.