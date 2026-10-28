Argentina lamentó la tragedia en España y busca saber si hay compatriotas entre las víctimas

El Gobierno argentino expresó este miércoles su “profundo pesar” por la tragedia ferroviaria ocurrida en España y puso en marcha un seguimiento consular para determinar si ciudadanos argentinos se encuentran entre las personas fallecidas o heridas. El pronunciamiento llegó mientras continuaban las tareas de rescate y las autoridades españolas actualizaban el número de víctimas del choque entre dos trenes de alta velocidad.

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“La República Argentina expresa su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España y transmite sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas”, señaló Cancillería a través de sus redes sociales. El organismo agregó que la Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid permanecen monitoreando la situación para establecer si hay argentinos entre los afectados.

Ante la magnitud del accidente, el Consulado General argentino en Madrid abrió su canal de guardia para recibir consultas y brindar asistencia. El número difundido oficialmente es el +34 609 240 408 , destinado especialmente a argentinos que se encuentren en España o familiares que necesiten información sobre personas que pudieran haber viajado en alguna de las formaciones.

La República Argentina expresa su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España y transmite sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas.La Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid se encuentran monitoreando la situación para determinar si hay ciudadanos argentinos entre las personas afectadas.En este sentido, se informa que se encuentra abierto el canal de contacto el teléfono de guardia del Consulado General en Madrid: +34 609 240 408.La República Argentina hace llegar su solidaridad al pueblo de España ante esta tragedia.

Hasta la mañana de este miércoles no se había informado oficialmente sobre argentinos entre las víctimas . Las representaciones diplomáticas continuaban en contacto con las autoridades españolas y siguiendo la identificación de pasajeros y personas trasladadas a centros de salud.

El accidente se produjo este miércoles en la provincia de Toledo , sobre la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Un tren de Renfe y una formación de Iryo estuvieron involucrados en la colisión, que provocó el descarrilamiento de varios vagones y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. La circulación ferroviaria en el corredor quedó suspendida mientras avanzaban los trabajos en el lugar.

Diario de Cuyo había informado durante las primeras horas de la jornada un saldo de al menos 64 fallecidos, aunque las cifras continuaron modificándose a medida que avanzaron las tareas de rescate y los distintos organismos actualizaron sus reportes. Las causas del choque permanecían bajo investigación.

Tragedia en España: al menos 64 muertos tras el choque de dos trenes

Renfe también habilitó una línea para familiares y afectados, mientras las autoridades españolas continuaban con la identificación de las víctimas y la atención de los heridos. El impacto obligó además a suspender los servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

“La República Argentina hace llegar su solidaridad al pueblo de España ante esta tragedia”, cerró el comunicado de Cancillería, que continuará siguiendo la situación a través de la Embajada y el Consulado General en Madrid.