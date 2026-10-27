El FMI aprobó la revisión del acuerdo con Argentina y habilitó un desembolso de 870 millones de dólares

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la tercera revisión técnica del acuerdo con la Argentina, un paso que acerca al Gobierno a recibir un desembolso de aproximadamente US$870 millones. La transferencia quedó pendiente de la validación del Directorio Ejecutivo del organismo, instancia necesaria para completar el proceso y habilitar el envío de los fondos.

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La evaluación corresponde al programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, por un monto total de US$20.000 millones . El entendimiento establece una serie de compromisos económicos para la administración de Javier Milei, entre ellos el mantenimiento del equilibrio fiscal, la acumulación de reservas internacionales y el cumplimiento de metas macroeconómicas.

La llegada de los dólares representaría un nuevo ingreso de recursos para el país dentro del cronograma financiero acordado con el organismo multilateral. Sin embargo, el desembolso no se concreta automáticamente con la aprobación técnica, ya que requiere completar las instancias institucionales previstas por el FMI.

La tercera revisión estuvo centrada en el desempeño de la economía argentina durante el segundo trimestre de 2026, con especial atención a las cuentas públicas y la evolución de las reservas internacionales.

En el frente fiscal, el Gobierno asumió el compromiso de alcanzar un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2026. Este resultado mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado antes del pago de los intereses de la deuda.

El cumplimiento de las metas fiscales constituye uno de los ejes centrales del programa, que busca sostener el ordenamiento de las cuentas públicas y mantener bajo control las necesidades de financiamiento del sector público.

Otro de los puntos determinantes fue la situación de las reservas del Banco Central. La acumulación de divisas representa una prioridad dentro del acuerdo, debido a su importancia para afrontar los compromisos externos, fortalecer la capacidad de intervención de la autoridad monetaria y reducir la vulnerabilidad frente a episodios de inestabilidad financiera.

La evolución de esta variable ocupa un lugar central en las negociaciones entre el Gobierno y el organismo, dado que el nivel de reservas condiciona la capacidad de la Argentina para responder a sus obligaciones en moneda extranjera.

Qué implica la aprobación para el Gobierno

La aprobación técnica representa un avance para la administración de Milei en el cumplimiento del programa económico acordado con el FMI. Una vez que el Directorio Ejecutivo valide la revisión, quedará habilitado el desembolso de los US$870 millones previstos para esta etapa.

Los fondos se incorporarán al esquema de financiamiento contemplado en el acuerdo de facilidades extendidas, que establece revisiones periódicas para evaluar el desempeño de la economía y verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país.

La continuidad del programa dependerá de la evolución de las principales variables económicas y de las evaluaciones que el organismo realice en las próximas etapas. En ese escenario, el resultado fiscal y la recomposición de las reservas seguirán siendo dos de los principales indicadores observados por el Fondo para determinar el avance del acuerdo.