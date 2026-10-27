El Gobierno de Milei negó haber ayudado a Flávio Bolsonaro a salir de Brasil rumbo a Estados Unidos

El Gobierno de Javier Milei negó haber participado en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil , luego de que trascendieran versiones sobre un posible paso del dirigente brasileño por la Argentina antes de viajar a Estados Unidos. Desde la Casa Rosada afirmaron que no intervinieron en el traslado y que tampoco tienen registros de su ingreso al territorio nacional.

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“No tenemos nada que ver”, señalaron fuentes oficiales ante una consulta del diario La Nación. Otros funcionarios de la administración libertaria también se desligaron de la operación. “Que yo sepa, no”, respondió una alta fuente del Gobierno, mientras que otra aseguró haberse enterado de la situación a través de los medios.

La polémica se desató después de que el diario brasileño Folha de São Paulo publicara que la administración de Donald Trump habría participado en el plan para trasladar a Flávio Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus dos hijas a Estados Unidos, donde el senador podría recibir asilo político.

De acuerdo con esas versiones, el dirigente del Partido Liberal habría partido desde la Argentina, aunque no desde Puerto Iguazú, en Misiones. La aparición de su nombre en una supuesta lista de pasajeros vinculada con el aeropuerto de esa ciudad habría formado parte de una maniobra para desviar la atención.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades argentinas sostuvieron que no cuentan con registros que confirmen su ingreso al país.

Qué dijo Migraciones sobre el posible paso de Bolsonaro por Argentina

En medio de las versiones, la Dirección Nacional de Migraciones difundió un comunicado en el que aseguró que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina.

El organismo explicó que, ante la repercusión generada por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, se iniciaron controles sobre la aeronave y su tripulación. Según el comunicado, la documentación de la empresa estaba en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.

La información oficial no despejó todas las dudas sobre el itinerario que habría seguido el senador brasileño. Ante las versiones sobre un eventual ingreso por fuera de los registros habituales, desde el Gobierno reiteraron que no les consta que haya estado en territorio argentino.

El caso adquirió relevancia política por la relación entre Milei, Trump y la familia Bolsonaro, con la que el Presidente argentino mantiene afinidad ideológica y vínculos políticos.

La oposición pidió explicaciones al Gobierno

Las versiones sobre una posible escala en la Argentina generaron cuestionamientos de dirigentes opositores, que reclamaron información sobre el recorrido del senador y el eventual papel de las autoridades nacionales.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio pidió que el Gobierno explique si Flávio Bolsonaro utilizó la frontera o el territorio argentino para salir de Brasil. En ese sentido, reclamó respuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Por su parte, el diputado nacional socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes dirigido a Migraciones y otras autoridades para conocer si existió alguna intervención de organismos argentinos en el traslado del dirigente brasileño.

Los cuestionamientos se producen en un contexto de tensión política en Brasil, luego de las elecciones presidenciales en las que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en el balotaje del domingo con el 51,7% de los votos, frente al 48,2% de Bolsonaro, según los resultados citados en las publicaciones sobre el caso.

El candidato derrotado no reconoció públicamente el resultado, aunque su partido sí lo hizo. Desde su entorno, en tanto, denunciaron una supuesta persecución política.

La salida de Brasil y la orden judicial que pesaba sobre Bolsonaro

La controversia también está vinculada con la situación judicial de Flávio Bolsonaro. Según la información publicada, el senador tenía restringida la posibilidad de salir de Brasil por una decisión del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Antes de que trascendiera su salida, Bolsonaro había afirmado en un video que no tenía intención de abandonar el país y que entregaría sus pasaportes para defenderse de lo que consideraba una decisión judicial injustificada.

“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, había expresado. Sin embargo, las versiones posteriores sobre su viaje a Estados Unidos pusieron esas declaraciones en el centro de la controversia.

La situación se suma a los antecedentes judiciales de su entorno familiar. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, padre de Flávio, fue condenado por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022 y permanece detenido. Milei cuestionó esa causa y, durante una visita a Brasil en julio, manifestó su apoyo al exmandatario, aunque la Justicia brasileña le negó la posibilidad de visitarlo.

Además, este mes el Presidente argentino se reunió en Washington con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, en otro gesto de respaldo al sector político brasileño.

Milei evitó pronunciarse sobre la derrota electoral de Bolsonaro

Mientras crecían las versiones sobre el viaje del senador, el Gobierno argentino mantuvo una posición cautelosa respecto del resultado electoral brasileño. El vocero presidencial, Adrián Ravier, había negado previamente que Flávio Bolsonaro hubiera solicitado asilo en la Argentina.

Tras conocerse la victoria de Lula, la administración de Milei eligió señalar que había tomado nota del resultado electoral, sin realizar un saludo explícito al presidente brasileño por su triunfo.

La eventual participación de Estados Unidos en la salida del senador y las dudas sobre un posible paso por territorio argentino continúan bajo discusión. Por ahora, la Casa Rosada niega haber colaborado con el traslado y Migraciones sostiene que no registra el ingreso de Flávio Bolsonaro al país, mientras la oposición reclama precisiones sobre lo ocurrido.