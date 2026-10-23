Javier Milei habló tras su sobreseimiento en la causa $LIBRA: "Intentaron un golpe de Estado y no pudieron"

Luego de que la Justicia determinara la inexistencia de delito en la causa que investigaba presuntas irregularidades vinculadas a la criptomoneda $LIBRA , el presidente Javier Milei reapareció públicamente en un acto organizado por la Fundación Faro, que encabeza Agustín Laje. Durante su discurso, el jefe de Estado descargó severas críticas contra la oposición, al tiempo que celebró la definición del magistrado al considerar que dejó al descubierto una maniobra destinada a desestabilizar a su gestión.

"¿Ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?", cuestionó el mandatario en el inicio de su exposición. En esa misma línea, remarcó: "La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines golpistas".

El fallo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi no solo benefició a Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sino también a un grupo de operadores, empresarios y al creador de la divisa digital, Hayden Davis, al considerar que la conducta investigada "no encuadra en una figura legal" .

Ante este panorama, el Presidente remató: " Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, ¡porque somos honestos, porque estamos limpios! Por ende, celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre".

El encuentro contó con una nutrida concurrencia del arco político, diplomático y empresarial. Entre las figuras presentes en el auditorio se destacaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de YPF, Horacio Marín; el CEO de Globant, Martín Migoya; el canciller Pablo Quirno; la senadora Patricia Bullrich y los embajadores Alec Oxenford y Peter Lamelas.

Milei defendió la economía del Gobierno

Superado el tramo judicial, Milei volcó su discurso hacia la fundamentación ideológica y la defensa de la gestión económica del Gobierno. "Le devolvimos a los argentinos, entre el ajuste fiscal y la baja de impuestos, 19 puntos del PBI. Le dimos a los argentinos más de cien mil millones de dólares. Vaya que sí estamos haciendo liberalismo en serio", enfatizó. Asimismo, lanzó duras advertencias sobre lo que consideró la erosión histórica del modelo occidental: "Olvidó la sacralidad de la propiedad, olvidó la sacralidad de los contratos y olvidó que en la base de todo lo que construyó está la llama de la libertad".

En otro pasaje de su alocución, el mandatario renovó sus embates contra los analistas y consultores económicos que cuestionan la velocidad del proceso de desaceleración inflacionaria. "No van a lograr impacto en actividad y van a lograr acelerar la tasa de inflación. Es decir, tengo sobrante monetario y quieren que emita. Hace más de diez meses que no crece la cantidad de dinero y quieren que tire más guita a la calle cuando todavía hay inflación. Son piromaníacos", recriminó con dureza, al tiempo que agregó: "Sinceramente, no puedo entender el nivel de brutalidad e ignorancia y mala intención que veo en los economistas".

El reclamo por Malvinas

Sobre el cierre del acto, el Presidente dedicó un apartado de tinte geopolítico para ratificar el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y disparar fuertes afirmaciones contra el Reino Unido. "Van a volver a ser nuestras por historia, por derecho, por geografía. Van a volver a ser nuestras porque hemos ganado relevancia en lo económico", sostuvo, para luego concluir: "Y van a volver a ser nuestras porque Gran Bretaña se está desarmando, se está cayendo a pedazos, por el problema fiscal, por el problema de impuestos, por el problema vinculado a la demografía y el problema de la invasión".