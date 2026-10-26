    • 26 de octubre de 2026 - 17:19

    En septiembre creció la llegada de extranjeros y cayeron los viajes al exterior

    Según datos del INDEC de septiembre, el ingreso de turistas extranjeros aumentó un 15,3% interanual.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Argentina recibió 432.200 turistas internacionales durante septiembre de 2026, lo que representó un incremento del 15,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. En contraposición, 613.100 residentes argentinos viajaron al exterior, reflejando una caída interanual del 13,2%, según el informe de Turismo Internacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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    El reporte del organismo oficial precisó que, al sumar a los excursionistas —visitantes que no pernoctan en el destino—, el ingreso total al país alcanzó los 733.600 visitantes no residentes, registrando una suba del 14,2% respecto a septiembre de 2025. Por su parte, el total de salidas al exterior entre turistas y excursionistas sumó 1.047.700 personas, lo que implicó una merma del 13%.

    Países de origen y destinos preferidos

    En cuanto a la procedencia de los visitantes extranjeros que arribaron a territorio nacional, Brasil encabezó el ranking con 113.800 personas, seguido por Uruguay con 78.100 y el bloque de países agrupados en "Resto de América", con 59.800 turistas.

    A la hora de viajar al extranjero, los argentinos eligieron mayoritariamente:

    • Brasil: 124.000 turistas
    • Europa: 94.000 turistas
    • Resto de América: 88.800 turistas
    • Vías de transporte y balance general

    Respecto a las vías de tránsito elegidas, el 52,9% de los turistas internacionales ingresó por vía aérea, el 34,8% lo hizo por vía terrestre y el 12,4% restante por vía fluvial o marítima. En el caso de los residentes argentinos que salieron del país, el 59,4% abordó vuelos internacionales, el 32,9% se desplazó por tierra y el 7,7% por vía fluvial o marítima.

    Pese al repunte en la llegada de visitantes extranjeros y el descenso en los viajes de argentinos al exterior, el balance de turismo receptivo y emisivo continuó mostrando una brecha: en septiembre se registró un saldo negativo de 180.800 turistas (314.100 si se contempla la totalidad de visitantes y excursionistas).

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