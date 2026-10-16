    • 16 de octubre de 2026 - 17:14

    La inflación mayorista saltó al 3,2% en septiembre empujada por la suba del petróleo

    El índice de inflación que difunde el INDEC marcó su tercer nivel más alto de 2026 y quedó por encima del IPC minorista.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inflación mayorista volvió a acelerarse en septiembre y alcanzó un incremento del 3,2%, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este dato, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumula una variación del 22,8% en el período enero-septiembre de 2026 y un 29,2% en la comparación interanual frente al mismo mes del año pasado.

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    El dato de septiembre quebró el sendero de desaceleración que los precios al por mayor venían mostrando tras picos en los primeros meses del año. Además, la cifra mayorista quedó 1,3 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista (IPC) del noveno mes del año, que había sido del 1,9%.

    El impacto del petróleo y la tensión internacional

    El principal factor que impulsó la suba del IPIM en septiembre fue el comportamiento del mercado de los hidrocarburos. El precio del petróleo crudo pegó un salto mensual del 15% respecto de agosto, mientras que en la medición interanual el alza alcanza un impactante 67,7%.

    Esta disparada responde al impacto de la incertidumbre geopolítica y los conflictos armados en Medio Oriente, que presionaron al alza los valores internacionales de la energía, el transporte marítimo comercial y los combustibles refinados.

    En el desglose de los "Productos nacionales" —que subieron un 3,4% en promedio frente a un 0,4% de los importados—, los rubros con mayor incidencia en el índice final fueron:

    • Petróleo crudo y gas: aportó 1,43 puntos porcentuales al índice general.
    • Productos agropecuarios: incidencia de 0,3 p.p.
    • Productos refinados del petróleo: 0,28 p.p.
    • Alimentos y bebidas: 0,2 p.p.
    • Sustancias y productos químicos: 0,16 p.p.

    Cómo evolucionaron los otros índices del sector

    El informe del INDEC detalló también el comportamiento de otros dos indicadores clave para medir la cadena de costos de la economía:

    Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): registró un incremento del 3,4% en septiembre, explicado por la suba del 2,7% en productos nacionales y del 0,33% en importados.

    Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): anotó un alza del 3,8%, consecuencia del fuerte salto del 7,9% en los productos primarios y del 2,1% en las manufacturas y la energía eléctrica.

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