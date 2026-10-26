Elecciones en Brasil: por qué el triunfo de Lula no debería afectar las exportaciones de San Juan, según un economista

El resultado de las elecciones en Brasil abrió interrogantes sobre el futuro de las relaciones económicas con Argentina y sus posibles consecuencias para las economías regionales. Sin embargo, el economista sanjuanino Gustavo Ruiz Botella consideró que el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva no debería generar cambios significativos en las exportaciones de San Juan , al menos en el corto plazo, y diferenció los movimientos políticos de las relaciones comerciales entre ambos países.

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Ruiz Botella explicó que productos sanjuaninos como las uvas, pasas de uva, el vino y la cebolla tienen presencia en el mercado brasileño, pero señaló que no existen motivos para anticipar modificaciones en las condiciones de intercambio por el resultado electoral.

"Comercialmente, esto no tendría que pasar nada, no tendría que suceder nada raro. Tendría que seguir igual", afirmó el economista en Radio Colón. Remarcó que Brasil mantiene un superávit comercial con Argentina, es decir, vende al país más de lo que le compra.

Para Ruiz Botella, una de las claves es no confundir la orientación política de los gobiernos con las reglas que ordenan el comercio internacional. En ese sentido, recordó que el Mercosur lleva 35 años de funcionamiento y que, durante las últimas dos décadas, sus condiciones comerciales se mantuvieron relativamente estables, incluidos los mecanismos y cupos de exportación e importación.

"Hay que tomarlo como algo político y no como relaciones internacionales que son las que podrían perjudicar al país", planteó.

El interrogante por los autos chinos

Aunque descartó un impacto inmediato sobre las exportaciones tradicionales de San Juan, el economista identificó al sector automotor como uno de los rubros en los que podrían producirse cambios a partir de las diferencias en la orientación internacional de Argentina y Brasil.

Por un lado, Argentina mantiene un alineamiento con Estados Unidos que, según señaló, influye en las restricciones a la entrada de vehículos chinos. Por otro, Brasil forma parte del bloque de los BRICS y avanza en la instalación de fábricas de automóviles chinos en su territorio.

Ante ese escenario, Ruiz Botella planteó la posibilidad de que vehículos fabricados en Brasil ingresen a Argentina bajo las condiciones comerciales del Mercosur, en lugar de importarse directamente desde China.

"Habría que ver qué pasa con todo eso. Si esos autos fabricados en Brasil van a entrar a Argentina como autos Mercosur y va a dejar de importar autos directamente a China", expresó.

El economista aclaró que el escenario dependerá de los cupos y de las condiciones comerciales que ambos países establezcan, que se evalúan en función de sus niveles de producción y exportación.

El riesgo país y la reacción de los mercados

Consultado sobre el movimiento negativo registrado en el mercado argentino tras el resultado electoral brasileño y las subas del riesgo país, Ruiz Botella atribuyó la reacción inicial a factores especulativos.

"Yo creo que es pura especulación nada más. Esto sucede siempre en los mercados", sostuvo. Según explicó, los inversores suelen reaccionar ante las novedades políticas y luego las variables tienden a reacomodarse.

En esa línea, consideró que no habría motivos para esperar un cambio radical en la política económica brasileña, dado que Lula es un dirigente conocido internacionalmente y su nuevo mandato no supone, por sí mismo, un escenario completamente desconocido para los mercados.

De todos modos, advirtió que habrá que observar los ajustes económicos que realice el Gobierno brasileño después de las elecciones y evaluar si alguna de esas decisiones tiene consecuencias para Argentina.

¿Qué relación tiene Brasil con la minería sanjuanina?

Durante la entrevista también se abordó la posible conexión entre el mercado brasileño y la actividad minera de San Juan. Sobre ese punto, Ruiz Botella sostuvo que, en principio, el vínculo directo es limitado.

Explicó que las principales compañías mineras que operan en la provincia provienen de Estados Unidos, Canadá y Australia, aunque reconoció que también hubo participación de capitales chinos.

Brasil podría intervenir como proveedor de insumos o servicios para las empresas mineras, pero el economista no identificó una relación comercial que permita anticipar un perjuicio para la actividad local a partir del resultado electoral.

"No creo que Brasil se niegue a exportar a Argentina", afirmó al referirse a esa posibilidad.

Por último, descartó que el cierre o la falta de desarrollo del paso de Agua Negra represente un perjuicio comercial directo para Brasil. Según explicó, las principales alternativas que se analizan para conectar el Atlántico con el Pacífico contemplan corredores a través de Mendoza y del norte argentino, con posibles conexiones por Salta, Jujuy y Bolivia.