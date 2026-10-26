Un proyecto de la UNSJ sobre urbanismo y género fue premiado en Brasil por Arquisur

Un equipo de investigación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) obtuvo una destacada distinción internacional en San Pablo, Brasil, tras competir entre 27 proyectos finalistas del ámbito académico regional.

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El reconocimiento fue otorgado en la categoría "Investigadores formados" del Premio de Investigación de la Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas del Mercosur y Países Asociados (ARQUISUR), entidad que nuclea a 33 facultades de ocho países de la región.

La premiación se anunció en el marco del 44.º Encuentro y 29.º Congreso de ARQUISUR, realizado entre el 14 y el 16 de octubre de 2026 en la Universidad de São Paulo (FAU USP). El galardón incluye una certificación internacional y la publicación del trabajo en la revista científica indexada de la institución.

El trabajo galardonado forma parte del Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) titulado "Vida cotidiana en entornos habitables". La investigación resume tres años de trabajo territorial enfocado en abordar la violencia y las percepciones de inseguridad que condicionan el uso y disfrute del espacio público por parte de las mujeres.

El estudio se desarrolló de manera situada en un sector periurbano del Barrio Pie de Palo, en Caucete, donde se realizaron mapeos participativos para visibilizar las demandas no contempladas en el diseño urbano tradicional.

Como respuesta a las zonas identificadas como más críticas, el equipo diseñó la estrategia denominada "sendero de cuidado", proponiendo pautas concretas para prevenir y corregir fallas espaciales a escala barrial. Cada etapa del proyecto contó con la validación de la propia comunidad para garantizar la apropiación del espacio.

Equipo interdisciplinario

La investigación estuvo dirigida por la Mag. Arq. Amelia Scognamillo y codirigida por la Dra. Lic. María Valentina Soria. El equipo de trabajo se integró además por las investigadoras Alción Alonso Frank, María Gabriela Caamaño, Mariana Galdeano Ruiz, Graciela Pappano, Ana Blanco Ávila y María Virginia Córdoba, junto con la colaboración de estudiantes, organismos de gestión local y vecinas del departamento caucetero.

El jurado evaluó positivamente la pertinencia temática, la innovación, la perspectiva interdisciplinaria y la capacidad de transferencia directa de los resultados hacia la comunidad, posicionando a la universidad pública sanjuanina como un referente de arquitectura y urbanismo en la región.

Fuente: UNSJ