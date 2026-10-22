    • 22 de octubre de 2026 - 10:39

    El CONAPPU vuelve a la UNSJ con debates sobre soberanía, derechos sociales y el futuro argentino

    Bajo el lema “Nuestro ser argentino”, la 12° edición tendrá mesas sobre educación, territorio y salud, además de presentaciones de libros y espacios de participación juvenil. La entrada será gratuita.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El debate sobre el país que viene, el futuro de la universidad pública y las condiciones de vida de los sectores populares volverá a ocupar un lugar central en San Juan con la realización de la 12° edición del Congreso Nacional y Provincial de Políticas Públicas, también conocido como CONAPPU. Bajo el lema “Nuestro ser argentino”, el encuentro se desarrollará del 27 al 29 de octubre en distintas facultades y espacios de la UNSJ, con ingreso gratuito.

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    A doce años de su creación, el congreso busca dar un paso más allá de la discusión académica y política para promover la organización colectiva y la construcción de una alternativa de futuro. La propuesta reunirá a referentes académicos, especialistas, representantes institucionales, dirigentes políticos y jóvenes para intercambiar miradas sobre los principales desafíos sociales, económicos y políticos del país.

    El CONAPPU nació en 2015 por iniciativa de un grupo de jóvenes que buscaba generar un espacio para debatir qué país querían construir. Desde entonces, mantuvo como eje el diseño, la gestión y el impacto de las políticas públicas, con la participación de estudiantes, profesionales y referentes de distintos ámbitos.

    En esta oportunidad el eje del congreso propone abrir una discusión sobre la identidad nacional, la soberanía y el proyecto de país, con especial atención al papel de la educación, la ciencia, la salud, el trabajo y los derechos sociales.

    Un informe sobre barrios populares y una conferencia magistral

    La agenda tendrá uno de sus momentos centrales el miércoles 28 de octubre, con la conferencia magistral de Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

    Ese mismo día se presentará el informe El sueño de la vida y el trabajo, elaborado por Brigadas Educativas, sobre educación y condiciones de vida en los barrios populares de San Juan. La actividad contará con la participación de especialistas en políticas educativas y economía, además de representantes institucionales y referentes vinculados al trabajo territorial.

    El cronograma también contempla un panel sobre territorio y derechos, con la participación de vecinos de barrios populares, especialistas en abogacía comunitaria y referentes del ámbito del hábitat. La intención es incorporar las experiencias de quienes viven en esos espacios al debate sobre las políticas públicas.

    Tres días de actividades abiertas y gratuitas

    El encuentro comenzará el martes 27 de octubre con una mesa de debate estudiantil sobre el rol de la juventud en el cuidado de la casa común, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

    Las actividades continuarán el miércoles en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y finalizarán el jueves en la Facultad de Ciencias Sociales y el Comedor Universitario.

    La organización informó que el CONAPPU es público, abierto y no arancelado, y está dirigido a la comunidad sanjuanina, especialmente a quienes tengan interés en debatir y participar en la construcción de políticas públicas. Para obtener más información, se puede contactar a los organizadores a través del correo [email protected] o de la cuenta de Instagram @conappusanjuan.

    El cronograma completo de la 12° edición del CONAPPU

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