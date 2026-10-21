Hotesur y Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner podrán participar de forma virtual en la primera audiencia

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) autorizó a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner a participar de manera virtual en la p rimera audiencia del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces , prevista para este viernes a las 10 en los tribunales de Comodoro Py. La medida será excepcional y alcanzará únicamente a la jornada inicial, en la que se leerán los requerimientos de elevación a juicio.

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Hotesur y Los Sauces: Casación ordenó un juicio unificado y el debate comenzará este viernes

La decisión fue adoptada por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti con el objetivo de evitar una nueva postergación del debate. Durante esa audiencia, el abogado de ambos, Carlos Beraldi, estará presente en la Sala AMIA, mientras que la expresidenta y su hijo se conectarán de manera remota.

Los magistrados señalaron que la resolución de la Cámara de Casación que ordenó unificar los expedientes se conoció con poco margen antes del comienzo del juicio. Esa circunstancia, indicaron, dificultaba organizar en tan breve plazo la comparecencia presencial de todos los imputados.

En ese sentido, el tribunal sostuvo que la premura no debía traducirse en otra demora y que correspondía adoptar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo del proceso, sin afectar los derechos de las partes.

Los jueces también aclararon que el juicio será plenamente presencial y descartaron la implementación de un sistema híbrido. La participación por videoconferencia se permitirá exclusivamente durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la primera jornada.

Cómo será el juicio por Hotesur y Los Sauces

La decisión del TOF 5 se conoció después de que la Cámara Federal de Casación Penal resolviera unificar las causas Hotesur y Los Sauces en un solo juicio. El tribunal consideró que la tramitación conjunta favorece la celeridad, la economía procesal y una administración de justicia más rápida.

Los magistrados también advirtieron que mantener los expedientes separados podía dificultar que las acusaciones obtuvieran una respuesta judicial dentro de un plazo razonable.

En una resolución anterior, el TOF 5 había dispuesto que el debate se desarrollara de manera presencial, con tres audiencias semanales, y había reservado fechas adicionales, incluidos algunos sábados de octubre y semanas de la feria judicial de enero de 2027, ante la posibilidad de que fueran necesarias.

El cronograma contempla audiencias los lunes, viernes y sábados. Las reglas establecen que los acusados deberán estar presentes en la sala cuando presten declaración indagatoria. En las jornadas destinadas a recibir testimonios, en cambio, podrán ser representados por sus abogados. Quienes residan fuera de la Capital Federal podrán solicitar participar a distancia, aunque cada pedido deberá ser evaluado de manera individual.

De qué se acusa a Cristina y Máximo Kirchner

En los requerimientos de elevación a juicio, Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de lavado de activos en la causa Los Sauces. A Máximo Kirchner se le atribuye el rol de organizador de esa asociación, además del delito de lavado de dinero.

En el expediente Hotesur, en cambio, a ambos se les imputa principalmente lavado de activos. La acusación no incluye nuevamente el delito de asociación ilícita para evitar un doble juzgamiento por los mismos hechos.

Entre los principales imputados también se encuentran Lázaro Báez, señalado como presunto organizador de la asociación ilícita y acusado de lavado de activos en ambos expedientes, y su hijo Martín Báez.

También figuran Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo, acusados de asociación ilícita y lavado de activos, principalmente por los pagos vinculados a Los Sauces mediante sociedades como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.

En la causa Hotesur, una de las empresas centrales es Valle Mitre, vinculada a Báez. Según la acusación, la firma pagó más de 28 millones de pesos entre 2008 y 2015 a Hotesur por habitaciones y servicios en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. Para los fiscales, esos servicios no se correspondían con un uso real.

La lista de imputados incluye además a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta, y a su esposo, Patricio Pereyra Arandia; a Osvaldo “Bochi” Sanfelice, señalado como administrador del entramado; al contador Víctor Manzanares y al escribano Ricardo Albornoz.

El proceso también alcanza a Julio Mendoza, César Andrés, Adrián Berni, Emilio Martín, Óscar Leiva, Edith Gelves, Martín Jacobs y Alejandro Ruiz, a quienes se les atribuyen distintos grados de participación en las operaciones societarias y financieras investigadas. Florencia Kirchner quedó fuera del juicio luego de que la Cámara de Casación dictara su sobreseimiento firme.

Los pagos investigados en las dos causas

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Los Sauces facturó casi 26 millones de pesos entre 2009 y 2016 por alquileres a empresas de Báez y del Grupo Indalo. Esos ingresos habrían representado cerca del 88% de la facturación de la sociedad.

En Hotesur, en tanto, los investigadores sostienen que los pagos realizados por Valle Mitre habrían servido para incorporar al patrimonio familiar fondos provenientes de adjudicaciones de obra pública. Estas hipótesis forman parte de las acusaciones que serán examinadas durante el juicio.