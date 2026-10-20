Hotesur y Los Sauces: Casación ordenó un juicio unificado y el debate comenzará este viernes

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces se juzguen en un único debate oral y público , en una decisión que modifica el esquema dispuesto por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF). El inicio del juicio está fijado para este viernes a las 10 y tendrá como principales acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y empresarios vinculados a las investigaciones.

Causas Hotesur y Los Sauces: Cristina Kirchner, ante una audiencia clave que definirá cómo serán sus próximos juicios

La resolución fue adoptada por mayoría por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes revocaron el desdoblamiento de los expedientes. El magistrado Alejandro Slokar votó en disidencia.

Entre los argumentos para unificar ambos procesos, Casación recordó que durante la etapa de instrucción ya se había considerado que la tramitación conjunta era la alternativa más conveniente para garantizar los principios de celeridad, economía procesal y una mejor administración de justicia.

Los camaristas también señalaron que la separación de las causas podía afectar la posibilidad de que los planteos de los acusadores obtuvieran una respuesta judicial dentro de un plazo razonable.

De esta manera, el tribunal hizo lugar a los recursos presentados por el fiscal Mario Villar y la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante y había solicitado que las dos investigaciones fueran juzgadas en un mismo proceso.

Qué investigan las causas Hotesur y Los Sauces

Las investigaciones tienen como eje el patrimonio de la familia Kirchner y un presunto mecanismo de alquiler de hoteles y propiedades a empresarios que habrían realizado pagos como contraprestación por negocios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas. Las acusaciones deberán ser debatidas en el juicio y no implican, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

En la causa Hotesur, la investigación está relacionada con los hoteles de la familia y tiene entre sus principales acusados al empresario Lázaro Báez. El expediente Los Sauces, en tanto, se centra en las propiedades vinculadas a la familia Kirchner y señala entre los empresarios involucrados a Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Cristina Kirchner está acusada en ambos expedientes por asociación ilícita y lavado de dinero. Máximo Kirchner también figura entre los principales imputados y deberá afrontar su primer juicio oral.

Para la expresidenta, el debate representa una nueva instancia judicial. Ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad y cumple prisión domiciliaria. Además, enfrenta el juicio por el caso Cuadernos.

Cómo será el juicio oral por Hotesur y Los Sauces

El Tribunal Oral Federal 5 estableció que el debate se desarrollará de manera exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales. Las jornadas se realizarán los lunes, viernes y sábados, mientras que también se reservaron fechas adicionales, incluidos algunos sábados de octubre y semanas de la feria judicial de enero de 2027, por si fuera necesario extender el cronograma.

Las audiencias tendrán lugar en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, el mismo espacio en el que se lleva adelante el juicio por el caso Cuadernos.

Las reglas de participación establecen diferencias según la instancia procesal. Los acusados deberán estar presentes en la sala durante sus declaraciones indagatorias, mientras que en las audiencias destinadas a recibir testimonios podrán ser representados por sus abogados.

En el caso de los testigos que residan fuera de la Capital Federal, se contempla la posibilidad de solicitar una conexión a distancia. Sin embargo, cada pedido será evaluado de manera individual, por lo que la autorización no será automática.