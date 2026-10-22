La gestión de Daniela recategorizará a más de 250 empleados municipales en Chimbas

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez , presentó un proyecto de ordenanza para recategorizar a 256 empleados municipales de planta permanente. La iniciativa ingresó al Concejo Deliberante y apunta a reconocer la trayectoria y la antigüedad de los trabajadores, además de actualizar su situación escalafonaria, una medida que no se aplica desde 2022.

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La propuesta llega en un contexto económico complejo para el municipio, que continúa administrando sus recursos con el presupuesto del ejercicio anterior. Pese a esas limitaciones, la gestión de Rodríguez decidió avanzar con el reconocimiento laboral y ahora deberá reunir el respaldo de los concejales para concretarlo.

La jefa comunal defendió la iniciativa y planteó que el reconocimiento a los empleados debe traducirse en decisiones concretas. “Humanizar la política también significa reconocer el esfuerzo de los trabajadores y transformar ese reconocimiento en medidas concretas”, sostuvo ante DIARIO DE CUYO.

El proyecto comprende agentes que se desempeñan en distintas dependencias municipales, entre ellas las áreas administrativas, de servicios, obras, mantenimiento y atención al público. La recategorización busca adecuar sus categorías a la trayectoria y las responsabilidades laborales acumuladas.

“Detrás de cada trabajador municipal hay una historia, una familia y años de esfuerzo. Humanizar la política es entender que no estamos hablando solamente de categorías o expedientes, sino de derechos y de personas que todos los días trabajan por nuestros vecinos. Desde 2022 no se realizaba una recategorización y creemos que llegó el momento de dar una respuesta”, expresó Rodríguez.

La intendenta también vinculó la medida con su postura frente a las reformas laborales impulsadas por el Gobierno nacional. “Mientras desde el Gobierno nacional se impulsan reformas que, desde nuestra mirada, significan un retroceso en derechos laborales, nosotros elegimos otro camino”, afirmó. Y agregó: “Aun con recursos limitados, creemos que los derechos se deben reconocer y defender, no quitar”.

En el marco de la presentación, Rodríguez mantuvo reuniones con representantes de los gremios SUOEM y UPCN, a quienes les brindó detalles del proyecto. La iniciativa busca reconocer a los trabajadores municipales sin dejar de lado las restricciones presupuestarias que enfrenta la comuna.

“Sabemos que todavía tenemos mucho por hacer y que los recursos no son los que quisiéramos. Pero gobernar también es tomar decisiones y establecer prioridades. No podemos hablar de un Estado presente si no empezamos por valorar a quienes lo hacen funcionar todos los días. Este es un paso importante para nuestros compañeros municipales y queremos darlo con responsabilidad”, manifestó.

Con el expediente en manos del Concejo Deliberante, el próximo paso será el tratamiento en el recinto. La jefa comunal, que tiene una edil afín al proyecto de gestión, expresó su expectativa de conseguir un respaldo amplio para avanzar con la recategorización de los 256 agentes. Apuntó a conseguir el respaldo del bloque del Chimbas Te Quiero y de la oposición del orreguismo y La Libertad Avanza.

“Esperamos contar con el acompañamiento del cuerpo deliberativo en su conjunto, por tratarse de una medida que busca reconocer la trayectoria, la antigüedad y los derechos laborales de los empleados municipales, poniendo por delante el bienestar de los trabajadores y sus familias”, concluyó.