Ruta 40 Sur: los ministros de Orrego explicaron a los diputados los detalles del crédito de la CAF y los pormenores de la obra

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, expuso las características técnicas del proyecto, que contempla dos carriles por sentido, seis puentes y cruces a distinto nivel. La obra se dividirá en tres secciones, desde el límite con Mendoza hasta calle 8, en Pocito.

El Gobierno de San Juan busca acelerar el aval legislativo para financiar la transformación de la Ruta 40 Sur en autopista. Este miércoles, los ministros de Hacienda e Infraestructura, Roberto Gutiérrez y Fernando Perea, se reunieron con diputados provinciales para explicar los fundamentos del proyecto enviado por el Ejecutivo, con el crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) como eje de la iniciativa.

Según indicaron los legisladores, el ministro Perea fue el encargado de detallar las características técnicas de la obra y responder las consultas sobre el financiamiento y los plazos de ejecución.

El proyecto, que se tramita bajo el Expediente 2610/2026, prevé una autopista de cuatro carriles, con dos por cada sentido de circulación y un muro central de separación. El diseño también contempla banquinas pavimentadas de 2,30 metros.

Uno de los puntos centrales será la construcción de seis puentes y cruces a distinto nivel. Con este esquema, la circulación sobre la autopista tendrá prioridad y los cruces transversales se resolverán por debajo de la traza, para reducir las interrupciones del tránsito. El modelo toma como referencia la configuración de la Ruta 40 Norte.

La intervención se organizará en tres secciones. La primera abarcará el recorrido entre el límite con Mendoza y Tres Esquinas, en Sarmiento. La segunda continuará desde allí hasta Cochagual, mientras que la tercera llegará desde el acceso a esa localidad hasta calle 8, en Pocito.