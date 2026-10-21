La extraña alianza del peronismo light para el Consejo de la Magistratura sanjuanino: distancia con Uñac y acuerdo con Arancibia

Casi a la medianoche, en la transición entre el martes y el miércoles, el grupo de WhatsApp de la agrupación Abogacía Transformadora estaba al rojo vivo. El cierre de listas para las elecciones del Consejo de la Magistratura de San Juan no cayó bien entre algunos elementos de los abogados del Partido Justicialista. ¿Por qué? En una sorpresiva movida, el expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez, cerró un acuerdo con los independientes que responden a otro expresidente, el excandidato a gobernador Marcelo Arancibia.

Quizá no sucedió en un buen momento. El anuncio, que la oposición en el Foro de Abogados hizo a través de los medios de comunicación y no en una reunión interna, despertó algunos malestares en los matriculados sanjuaninos, que tenían encaminado un armado para las elecciones del 25 de noviembre. El peronismo light de Álvarez afirmó que está cerrada la alianza con Arancibia. ¿Un distanciamiento respecto al senador Sergio Uñac? El exgobernador talló fuerte en los comicios del 2025.

Hubo un volantazo del justicialismo en su versión moderada. En las elecciones del Foro del año pasado, la conducción de la entonces recientemente nacida Abogacía Transformadora, se sentó con Uñac y con el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, para diagramar el dispositivo opositor a Abogacía en Acción y el bloquismo. La movida no resultó. El oficialismo retuvo la presiencia del Foro de la mano de José Salinas -actual timonel- y la exsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno, Claudia Sarmiento, hoy consejera nacional electa.

Desde el sector de Arancibia, de Foro Independiente, fueron mucho más cautos. Admitieron las conversaciones con Abogacía Transformadora y dijeron que están trabajando en una alianza. "Estamos en eso", resumió una fuente. Del lado del justicialismo, ardió el WhatsApp al punto que la asesora Letrada de Rawson, Vanesa Laciar, tuvo que poner coto a los comentarios contrarios al acuerdo. Según pudo saber DIARIO DE CUYO, ya existía un clima adverso a anuncios, sobre todo después de la derrota en las elecciones de los matriculados federales.

De hecho, los comentarios de pasillo en el Foro, entre los justicialistas, era la mala performance del encargado de la movilización, Alejandro Ruffa, del palo del intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Justo estaban con eso cuando trascendió la alianza con el denunciante que dio inicio a la causa del Acueducto Gran Tulum. Es decir, el abogado que llevó a la Justicia a Uñac y al diputado nacional Cristian Andino. Primó la extrañeza.

No obstante, Álvarez sostuvo la decisión. Y eso que en la primera ¿y última? reunión del resurgimiento de una especie de Abogados Justicialistas asistieron alfiles del exgobernador como Francisco Guevara, Fernanda Paredes y Sonia Ferreyra. Hasta letrados de La Cámpora acudieron al encuentro en la sede del PJ.

Incluso el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, tomó cuerpo en los trascendidos. "Qué papelón. Ahí te das cuenta que el que armaba era Baistrocchi", comentó un operador con líneas directas con la Justicia sanjuanina. Es que resulta que hay un hombre del espacio del exjefe comunal, cuya historia con Uñac es conocida. Los dos no se pueden ni ver. A excepción que haya habido una suerte de amnistía general del peronismo uñaquista con Arancibia y Baistrocchi. "Tal vez no tenga peso Uñac en los abogados del justicialismo", se animó a decir un dirgente con experiencia en el rubro de los bogas.

En contraposición, el oficialismo está ordenado. Para las elecciones del Jurado de Enjuiciamiento irá con Salinas como cabeza de lista, secundado por Pablo Vila. En tanto, la alianza entre el peronismo y los independientes llevan a Sergio Tapia y Viviana Quero. Queda esperar cómo será el armado para la Magistratura provincial.

También queda la chance de un retorno a la apartidización de Abogacía Transformadora, por qué no. "Es apartidario totalmente ya se han sumado neutrales, de diferentes ideologías. El primer objetivo y último es la defensa de la abogacía", dijo Álvarez en el lanzamiento de la agrupación en el 2024. Sería extraño. El expresidente del Foro figuró como cuarto en la lista de la Magistratura nacional de Itatí De Marchi, ligada a La Cámpora.