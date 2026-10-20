    • 20 de octubre de 2026 - 19:52

    San Juan acompañó al oficialismo en las elecciones de la Magistratura de la Nación: el voto a voto

    La Lista 3, que encabeza Alberto “Nacho” Biglieri y lleva a la sanjuanina Claudia Sarmiento en el segundo lugar titular, se impuso en las dos mesas habilitadas en el Foro de Abogados.

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    Los abogados sanjuaninos con matrícula federal se inclinaron por la lista que integra Claudia Sarmiento en la elección de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, obtuvo una victoria clara en las dos mesas habilitadas este martes en el Foro de Abogados de San Juan, en una votación atravesada por la movilización de los espacios políticos locales.

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    Con los datos de las mesas 136 y 137, la lista encabezada por Alberto “Nacho” Biglieri sumó 362 votos, frente a los 209 que cosechó la Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que lleva a Itatí Demarchi Arballo como primera candidata titular y al sanjuanino Marcelo Álvarez como cuarto suplente.

    La diferencia fue de 153 votos a favor de la Lista 3, que consiguió alrededor del 61% de los sufragios afirmativos emitidos entre esas dos mesas. El resultado local representa un respaldo para Sarmiento, abogada y escribana sanjuanina vinculada al PRO y al orreguismo, que ocupa el segundo lugar titular de la nómina.

    La Lista 2, Abogacía por la Libertad, identificada con La Libertad Avanza y encabezada por Luis Palomino, obtuvo 29 votos. En tanto, la Lista 1, Abogacía Federal, reunió 28 sufragios.

    El resultado mesa por mesa

    En la mesa 137, la Lista 3 obtuvo 185 votos, seguida por la Lista 4 con 107. La Lista 2 sumó 14 y la Lista 1, 13. Además, se registró un voto en blanco y dos impugnados.

    En la mesa 136, el resultado mantuvo el mismo orden: la Lista 3 consiguió 177 votos y la Lista 4, 102. La Lista 2 reunió 15 sufragios, mientras que la Lista 1 obtuvo otros 15. También hubo un voto en blanco y dos impugnados.

    En conjunto, las dos mesas contabilizaron 626 sufragios: 362 para la Lista 3, 209 para la Lista 4, 29 para la Lista 2 y 28 para la Lista 1. Se sumaron dos votos en blanco y cuatro impugnados.

    La concurrencia y la movilización de los espacios políticos fueron parte de la jornada en la sede del Foro de Abogados, ubicada en Jujuy 51. Una fuente vinculada a los comicios había señalado durante la votación que hubo “buen movimiento de votantes, y como siempre gran movilización del oficialismo y del PJ”.

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