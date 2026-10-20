CAPRIMSA buscará empoderar las cámaras locales en el encuentro nacional de proveedores

El Ministerio de Economía de la Nación convocó a empresas de todo el país en una reunión con proyectos que apuestan al RIGI. Desde San Juan irán más de 80 firmas.

La reunión pondrá en contacto a proveedores y operadoras mineras y energéticas que estan en el RIGI, tanto aprobados como en evaluación

Los proyectos mineros más importantes de San Juan y más de 80 proveedores que están asociados a cámaras locales se reunirán en Rosario en una cumbre nacional organizada por el Ministerio de Economía. Desde la provincia uno de los referentes será Fernando Godoy, de CAPRIMSA, que buscará poner en valor el rol de las cámaras locales a la hora de acceder a los grandes contratos.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, aseguró que su mensaje principal en el encuentro será que “la mejor comunicación es a través de las cámaras provinciales y sectoriales, que están agrupadas como corresponde para hacer las cosas bien por la provincia de San Juan”. Agregó que estas instituciones son “el camino para que tengamos fortaleza y podamos ayudarnos para estar en San Juan”.

Esta mirada será una de las que llevarán cientos de empresarios de todo el país, ya que la reunión busca generar un encuentro entre quienes se han presentado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y los sectores productivos nacionales. Tal como adelantó DIARIO DE CUYO en la entrevista exclusiva a Luis Lucero, en Rosario estarán todos los actores nacionales e internacionales en un evento que busca ser una ronda de negocios nacional.

Está confirmada la presencia de las operadoras que están en San Juan que participan del régimen, tanto con proyectos aprobados como en proceso de análisis. Estos son Vicuña, Los Azules, Gualcamayo, Veladero y El Pachón. Pero no solo serán los sanjuaninos, también estarán los referentes de proyectos de litio del NOA y otros gigantes metalíferos como MARA. A su vez, la convocatoria incluye también a los sectores de energías y oil&gas.

La cumbre significó una oportunidad para los empresarios sanjuaninos para reforzar su postura frente a proyectos que están en la provincia y también para buscar oportunidades en los de otras regiones. Godoy dijo que los socios de CAPRIMSA serán cerca de 80 los que asistan. El 30% son de San Juan o están instalados a nivel local, mientras que el resto están asociados con firmas locales o buscan ingresar, mientras esperan los resultados de la Ley de Desarrollo Local Minero.