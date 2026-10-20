El Partido Libertario de San Juan ratificó a Yolanda Agüero al frente de la conducción por un nuevo período

El Partido Libertario de San Juan celebró su cuarto aniversario con un acto partidario en el que Yolanda Agüero fue reelecta por unanimidad como presidenta de la fuerza por un nuevo período de cuatro años . La jornada sirvió además para formalizar la sede de la calle Arenales como la casa central a nivel nacional del espacio político.

¿Qué se juega en las elecciones de la Magistratura de la Nación en San Juan? La pelea por los jueces, la avanzada libertaria y las chances de los sanjuaninos

La asamblea, que coronó a la lista "El Partido Libertario Avanza", reunió a afiliados, militantes y referentes provinciales. Desde el espacio destacaron que la ratificación de Agüero responde al balance de su gestión técnica y legal, la cual permitió obtener la personería jurídica pionera en el distrito sanjuanino y estructurar las bases organizativas que sirvieron de espejo para otras jurisdicciones del país.

El encuentro contó con la presencia de los presidentes del Partido Libertario de Misiones y de San Luis, además de dirigentes de la estructura orgánica nacional.

Si bien varios referentes de distintos puntos del país no pudieron asistir presencialmente debido a las complicaciones de tránsito generadas por las recientes precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño , la conducción local recibió numerosas salutaciones institucionales de pares liberales de diversas provincias.

Uno de los momentos de mayor simbolismo institucional de la jornada se dio durante los reconocimientos a la referente local, donde la militancia le entregó un arreglo floral combinado con rosas rojas y flores blancas, interpretado por las bases como un mensaje de equilibrio entre la firmeza de convicciones y la transparencia en la gestión técnica.

Al tomar la palabra ante los presentes, Yolanda Agüero rememoró los inicios de la fuerza política en la provincia: "Hace exactamente cuatro años, en una mesa pequeña, éramos solo 12 personas con una sola certeza: que los valores de la libertad merecían ser defendidos en San Juan, cueste lo que cueste. Hoy somos los primeros libertarios con certificado de origen".

En la misma línea, trazó una analogía con la producción local al referirse al crecimiento orgánico del espacio: "En estos cuatro años priorizamos la calidad sobre la cantidad. Como el buen viticultor en San Juan, que hace el desbrote de las ramas estériles para que toda la savia vaya a los racimos que sí van a madurar, nosotros cuidamos las bases del partido para estar hoy acá: sanos, fuertes y vigorosos".

El cónclave partidario concluyó con un minuto de aplausos en homenaje a los militantes y afiliados fallecidos durante los primeros años de consolidación del espacio en la provincia, dando paso formal a la nueva etapa institucional que conducirá a la fuerza por los próximos cuatro años.