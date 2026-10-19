La jefa de UDAP va por el timón de una CTA con una crítica al "trampolín político" y habló de las paritarias y el bono de fin de año

La secretaria general de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), Patricia Quiroga, confirmó el adelanto de DIARIO DE CUYO: competirá por la secretaría general de la CTA de los Trabajadores en San Juan. Al frente de la lista 10, enfrentará a la lista 26, en una disputa que, según explicó, tiene como trasfondo una diferencia de objetivos sobre el papel que debe cumplir la central obrera.

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Quiroga sostuvo que su espacio busca defender a los trabajadores y promover condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan generar empleo, sin convertir a la organización sindical en una plataforma de proyección partidaria. Además, destacó el respaldo de distintos gremios y movimientos sociales y aseguró que la propuesta implica una renovación de la conducción.

“Pensamos justamente que la CTA no tiene que ser un trampolín para ningún lugar que después tengamos políticamente”, afirmó la dirigente, quien remarcó que su intención es recuperar el sentido original de la central, creada en los años 90.

La dirigente explicó que San Juan es una de las dos provincias del país que presentan dos listas en esta elección. Según relató, la decisión de competir por fuera de la otra línea surgió de las diferencias que encontraron durante las reuniones con integrantes de la CTA. “Veíamos que no tienen los mismos objetivos de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a estar formando una lista cuando no tienen los mismos objetivos?”, planteó.

Aunque fue consultada por las diferencias con el sector que encabeza Carla Costabile, de ASIJEMIN, Quiroga evitó atribuirle intenciones a la lista opositora y prefirió concentrarse en los principios de su espacio. “Lo único que queremos defender es a los trabajadores”, enfatizó.

Quiroga defendió la composición de la lista 10 y rechazó que su candidatura represente una continuidad sin cambios. En la nómina también participa Sergio Calderón, actual secretario general de la CTA en San Juan, quien se postula como secretario adjunto.

La dirigente reconoció la experiencia de Calderón, que lleva 12 años en la conducción, pero aseguró que la propuesta incorpora una renovación importante. “Hemos renovado todo, yo le diría que el 90% de la lista”, señaló.

Entre los sectores que acompañan su candidatura mencionó a UDAP, APEL, trabajadores de aeropuertos, actores y SIDUNSJ, el sindicato de docentes de la Universidad Nacional de San Juan, además de movimientos sociales.

En su planteo, la central debe representar tanto a los trabajadores sindicalizados como a quienes necesitan encontrar una fuente de empleo. Por eso, Quiroga hizo hincapié en la necesidad de defender a quienes viven de su trabajo y, al mismo tiempo, favorecer las condiciones para que las pymes puedan sostener y generar puestos laborales.

“No estoy hablando de que todos tienen que trabajar en el Estado, eso sería imposible”, aclaró durante la entrevista.

La paritaria docente de noviembre: salarios en blanco y rechazo a los bonos

En paralelo a la disputa sindical, Quiroga anticipó los principales ejes con los que UDAP llegará a la próxima negociación salarial con el Gobierno provincial, prevista para principios de noviembre. La última instancia paritaria se extendió hasta octubre, por lo que ahora las partes deberán retomar la discusión.

La secretaria general adelantó que el gremio insistirá en mejorar los salarios básicos y preservar la estructura salarial docente, con diferencias entre quienes recién comienzan su carrera y quienes acumulan años de antigüedad.

También cuestionó el indicador de inflación que se utiliza como referencia para las negociaciones. “Seguimos insistiendo en que tenemos este IPC mentiroso que cuando vamos al supermercado no es lo que representa”, expresó.

Sin embargo, uno de los puntos centrales de su planteo será sostener la totalidad del sueldo en blanco y con carácter remunerativo. Quiroga destacó que, según su evaluación, se trata de una condición que distingue a San Juan de otras jurisdicciones y adelantó que no aceptarán que una parte de los incrementos salariales se liquide mediante sumas no remunerativas.

“Tenemos todo nuestro sueldo remunerativo, todo, todo, todo. Nada fuera. Tenemos todo nuestro sueldo en blanco. Vamos a seguir con esto”, aseguró.

La postura no implica rechazar cualquier pago extraordinario. Quiroga aclaró que UDAP aceptaría un eventual bono navideño que otorgue el Gobierno provincial, pero diferenció esa posibilidad de reclamar que los aumentos salariales se compongan de sumas por fuera del salario remunerativo.

“Siempre queremos todo en nuestro recibo de sueldo, justamente para que me beneficie a la hora de jubilarme”, explicó.

La dirigente vinculó esa exigencia con el impacto que las sumas no remunerativas pueden tener sobre los haberes previsionales y el aguinaldo. Según argumentó, los jubilados docentes también se ven afectados cuando los aumentos no se incorporan al salario remunerativo, ya que sus incrementos están vinculados con esos conceptos.

Además de defender el carácter remunerativo de los haberes, el sindicato buscará sumar puntos al básico y evitar que se achaten las diferencias salariales por antigüedad. Para Quiroga, conservar esa estructura es parte de la discusión que deberá darse en noviembre.

Visitas a las escuelas para sumar afiliados

La agenda de Quiroga también incluye una recorrida por establecimientos educativos, una iniciativa que, según afirmó, forma parte de los compromisos asumidos durante su campaña sindical.

“Cuando nosotros en campaña dijimos que íbamos a ir a las escuelas, que íbamos a estar presentes, la secretaria general está visitando escuelas que nunca ha venido”, sostuvo.

La dirigente explicó que busca mantener un contacto directo con los docentes, escuchar sus planteos y promover una mayor participación dentro del gremio. En ese marco, instó a los trabajadores de la educación a afiliarse y a involucrarse en la vida institucional de UDAP.

Para Quiroga, la participación comienza con la representación en los plenarios mediante delegados y continúa con la afiliación de los docentes. También remarcó que la posibilidad de elegir nuevas conducciones depende de que los trabajadores se involucren en las instancias electorales.

“Si no me gusta quién está al frente, tenemos cuatro años para poder elegir a otra persona, pero si no soy parte, no puedo elegir”, concluyó.