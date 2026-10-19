    • 19 de octubre de 2026 - 17:14

    El Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de los USD160 millones con la CAF para la Ruta 40 Sur: mirá la letra chica

    La iniciativa busca destrabar la conversión en autopista de un tramo de 26 kilómetros entre Tres Esquinas y Cochagual, una obra clave para el tránsito con Mendoza que quedó frenada por la parálisis de fondos nacionales. El crédito prevé 15 años de plazo y se saldará con divisas de las regalías mineras.

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    El gobernador Marcelo Orrego giró en las últimas horas a la Cámara de Diputados de San Juan el Mensaje N° 063 junto al proyecto de ley que solicita la autorización para contraer un crédito por hasta 160 millones de dólares.

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    El crédito, gestionado ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), estará destinado a la ejecución del Programa de Conectividad para la Integración Regional de la Provincia de San Juan, cuyo eje central es la reactivación y conversión en autopista de la Ruta Nacional N° 40 Sur en sus Secciones I y III.

    La movida financiera busca destrabar una obra estratégica que había quedado paralizada por la falta de transferencias del Gobierno Nacional. Ante este escenario de parálisis, la gestión provincial optó por ejercer su autonomía financiera para evitar que el abandono degrade lo que ya se construyó y paralice los obradores en el departamento Sarmiento.

    El tramo proyectado comprende unos 26 kilómetros entre las localidades de Tres Esquinas y Cochagual, con la meta de convertir la calzada simple en una autopista de cuatro carriles dotada de separación física, banquinas pavimentadas, calles colectoras e iluminación LED.

    Según los fundamentos enviados por el Ejecutivo a los legisladores, la obra resulta crucial para reducir la siniestralidad vial en un corredor de alto tránsito, recortar en un 35% los tiempos de viaje hacia Mendoza y movilizar el empleo local en la construcción.

    En materia financiera, el endeudamiento contará con la República Argentina como garante y se tramita bajo condiciones de fomento acordadas con el organismo multilateral. Las condiciones fijan un plazo total de 15 años, con un período de gracia de 66 meses para la amortización del capital y el pago de cuotas semestrales a una tasa SOFR a seis meses más un margen del 1,75% anual.

    Para respaldar este compromiso en moneda extranjera, el texto destaca la solidez del perfil exportador minero de San Juan, cuyas regalías y proyecciones de inversión asociadas al RIGI asegurarán el flujo de divisas necesario para afrontar los vencimientos.

    "El repago y la capacidad de endeudamiento de San Juan están respaldados por el fuerte perfil exportador de la Provincia, especialmente en el sector minero. Las proyecciones de ingresos por regalías e impuestos provinciales derivados de la actividad minera y los nuevos incentivos (como el RIGI nacional) garantizan un flujo de caja en divisas para afrontar los compromisos", reza el proyecto.

    Con el ingreso formal del expediente firmado por Orrego y el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, este martes puede aparecer en el temario de Labor Parlamentaria. Resta conocer si se tratará el jueves o hará el camino de las comisiones. El oficialismo tiene los votos para avanzar con la iniciativa.

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