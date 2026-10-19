    • 19 de octubre de 2026 - 09:45

    Abogados sanjuaninos podrán obtener planos de mensura en formato digital, con validación oficial por código QR

    El Foro de Abogados firmó un convenio con la Dirección de Geodesia y Catastro para ofrecer el servicio a sus matriculados a través de su sitio web.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Foro de Abogados de San Juan firmó un Convenio Marco de Cooperación y Colaboración con la Dirección de Geodesia y Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. El acuerdo permitirá sumar un nuevo servicio para facilitar el ejercicio profesional de los matriculados.

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    Por la Casa de la Abogacía participaron de la firma el presidente, José Gabriel Salinas; la vicepresidente, Gabriela Ramos Rojas; y los miembros del Directorio Valeria Pérez y Héctor Eduardo Vizcaíno Righetti. Se trata de una herramienta muy esperada por los profesionales.

    Cómo funcionará el servicio

    A partir del convenio, Geodesia y Catastro pondrá a disposición del Foro la base de datos de planos de mensura de San Juan. Así, la institución podrá ofrecer a sus matriculados la obtención de copias en formato digital a través de su página web, www.fasj.org.ar.

    Uno de los puntos centrales es la validación online de cada plano por parte de la Dirección de Geodesia y Catastro mediante un código QR. Esa validación le dará carácter válido y certificado para el trámite específico para el que haya sido solicitado.

    La incorporación del servicio busca agilizar las gestiones de los abogados, especialmente de quienes trabajan en Derecho Civil y necesitan este tipo de documentación de manera habitual.

    Desde el Foro de Abogados indicaron que seguirán trabajando en herramientas y beneficios que simplifiquen la tarea cotidiana de los colegas, modernicen el acceso a la documentación de interés profesional y contribuyan a mejorar el servicio de administración de justicia.

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