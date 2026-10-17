San Juan reunió a más de 180 secretarios Letrados y Relatores de los máximos tribunales del país

San Juan fue sede del XIX Congreso Nacional de Secretarios Letrados y Relatores de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un encuentro que reunió a más de 180 participantes de distintas jurisdicciones del país. Las jornadas se desarrollaron el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, con actividades destinadas a compartir experiencias y poner en valor el trabajo de los equipos técnicos que asisten a los máximos tribunales de justicia.

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La organización estuvo a cargo de la Corte de Justicia de San Juan, a través de su Escuela Judicial, junto con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).

La apertura oficial se realizó el jueves en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico y fue encabezada por el presidente de la Corte sanjuanina, Daniel Olivares Yapur. También participaron los ministros Juan José Victoria, Guillermo De Sanctis, Marcelo Lima y Adriana García Nieto, además de la defensora general, Mónica Sefair. La presidenta de JUFEJUS, Emilia María Valle, intervino mediante la plataforma Zoom.

Durante el acto, Valle destacó la importancia del federalismo judicial y de la cooperación entre las distintas jurisdicciones. "Desde JUFEJUS creemos firmemente en el federalismo judicial, en el intercambio de buenas prácticas y en la cooperación entre poderes judiciales", sostuvo.

La titular de la entidad también señaló que la tarea de los poderes judiciales no puede desarrollarse de manera aislada y remarcó el papel de los secretarios y secretarias relatores en ese trabajo. En ese sentido, planteó como objetivo la construcción de una sociedad "más justa, más equitativa, más inclusiva".

De izquierda a derecha: Carina Mercado, María Elisa Petrignani y Ana Lía Maurín. Las tres Prosecretarias Letradas de la Corte que fueron la organización local del evento.

Por su parte, Olivares Yapur puso el foco en la responsabilidad que tienen estos funcionarios dentro de la estructura judicial. El presidente de la Corte sanjuanina sostuvo que la Justicia constituye una garantía de los derechos constitucionales y destacó la relevancia de los poderes judiciales provinciales en la resolución de los conflictos sociales.

En su discurso, afirmó que estas instituciones tienen a su cargo la resolución del 90% de los conflictos sociales que se producen en el país, por lo que consideró fundamental reconocer la labor de quienes colaboran directamente con los tribunales superiores.

Exposiciones de la Corte Suprema y talleres por fuero

La primera jornada incluyó exposiciones de secretarios letrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Participaron Damián Font, secretario judicial de la Secretaría N° 1; Mabel Vieito, de la Secretaría N° 2; Leonardo Toia y Soledad Castro, integrantes de la vocalía del juez Horacio Rosatti; y Fernando Arnedo, secretario judicial de la Secretaría Penal Especial.

El viernes 16, las actividades se trasladaron a la sede académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés. Allí se organizaron talleres de trabajo por especialidad: contencioso administrativo-constitucional, civil, laboral y penal.

Olivares Yapur asistió a esa segunda jornada y recorrió los distintos espacios de trabajo, en los que los participantes debatieron ejes específicos de cada fuero y elaboraron conclusiones como resultado del intercambio.